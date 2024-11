Wyższy zasiłek pogrzebowy od 1 stycznia 2026 r. Będzie wynosić 7000 zł. Jest nowy projekt nowelizacji ustawy. Wznowiono prace nad zwiększeniem zasiłku pogrzebowego. Wcześniej, w związku z sytuacją powodziową w kraju, projekt ten został zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w czwartek, 7 listopada opublikowano nowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o zwiększenie kwoty zasiłku pogrzebowego. Zasiłek ten nie był zwiększany od 1 marca 2011 r.

REKLAMA

Wyższy zasiłek pogrzebowy od 1 stycznia 2026 r. Będzie wynosić 7000 zł. Jest nowy [projekt]

Projekt ustawy – tak samo jak wcześniej – zakłada zwiększenie zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. Zasiłek ten w dalszym ciągu ma być objęty mechanizmem waloryzacji. Zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. W projekcie przewidziano także doprecyzowanie przesłanki przyznawania obecnie funkcjonującego zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu pogrzebu oraz określono maksymalną wysokość tego świadczenia. Zgodnie z nowym projektem, zasiłek celowy ma być przyznawany w kwocie do 2 tys. zł. na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu może być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty. Zasiłek celowy nie ma charakteru roszczeniowego. Przyznawany jest w ramach uznania administracyjnego zarówno w zakresie przyznania prawa, jak i wysokości kwoty. Najważniejszą zmianą jest to, że projekt zakłada wejście w życie przepisów od 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że wysokość zasiłku pogrzebowego nie zostanie zwiększona w 2025 r. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że celem zaproponowanych zmian jest zmniejszenie obciążeń finansowych osób pokrywających koszty pogrzebu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku ten Fundusz dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Zasiłek pogrzebowy 2025 r.

Jak wynika z powyższego projektu, zmiana ta ma wejść w życie dopiero w 2026 r. Oznacza to, że w 2025 r. nie będzie podwyżki wysokości zasiłku pogrzebowego. Obecna kwota zasiłku pogrzebowego – zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.) – wynosi 4000 zł i taka też będzie obowiązywała w 2025 r.

Podstawa prawna Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (UA5)

By otrzymywać więcej ciekawych informacji, zapraszamy do subskrypcji „Dziennik Gazeta Prawna – Pakiet Premium – subskrypcja cyfrowa”. Jest to nielimitowany dostęp do wszystkich treści w wersji cyfrowej – edgp.gazetaprawna.pl, w serwisie – gazetaprawna.pl i w aplikacji DGP.