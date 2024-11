Od stycznia 2025 r. będzie można korzystać z systemu e-Doręczeń. Nie tylko urzędy muszą uruchomić skrzynki doręczeń

System e-Doręczeń zostanie powszechnie uruchomiony na początku stycznia 2025 r. Większość urzędów będzie musiała umożliwić taki sposób korespondencji, aby obywatele mogli zarówno odbierać z tych jednostek doręczenia elektroniczne, jak i wysyłać do nich pisma w tej formie. Do założenia skrzynek do e-Doręczeń zobowiązani są także przedstawiciele niektórych zawodów zaufania publicznego.

