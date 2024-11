MRPiPS wyjaśnia dlaczego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie wejdą w życie z mocą wsteczną od 1 lipca 2024 r.

„Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w pierwotnym projekcie ustawy proponowało, aby regulacje zawarte w art. 1 pkt 1, dotyczące podwyższonej kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, weszły w życie z mocą wsteczną od lipca 2024 r. W trakcie posiedzenia Rady Ministrów w dniu 19 listopada 2024 r. podjęto decyzję, aby przepisy te weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Decyzja Rady Ministrów uwzględnia potrzebę jednoznaczności i pewności prawa, a także ograniczenia potencjalnych komplikacji związanych z retrospektywnym stosowaniem przepisów”.

Tak poinformował portal gazetaprawna.pl za wydziałem prasowym ministerstwa rodziny w artykule: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/9678856,dofinansowanie-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych-mrpips-o.html

O jakie dofinansowanie dla osób zatrudniających osoby niepełnosprawne chodzi?

Limit 1 2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności - w 2024 r. 2400 zł

Limit 2 1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w 2024 r. 1350 zł

Limit 3 575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. - w 2024 r. 500 zł.

Ww. kwoty zwiększa się o:

Wariant 1 1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności - w 2024 r. 1200 zł

Wariant 2 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w 2024 r. 900 zł;

Wariant 3 690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności - w 2024 r. 600 zł

Dotyczy to osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

MRPiPS wyjaśnia dlaczego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie wejdą w życie z mocą wsteczną od lipca 2024 r.

Ważne Art. 2. Kwotę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o której mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego za okres począwszy od miesiąca stycznia 2025 r.

W UZASADNIENIU projektu czytamy:

"Projekt ustawy, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia, proponuje podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Przewiduje się, że projekt nowelizacji zachęci pracodawców do przyjmowania nowych pracowników niepełnosprawnych i utrzymywania w zatrudnieniu obecnego personelu. Proponowane rozwiązanie w art. 1 pkt 1 projektu ustawy zwiększa o około 15 % ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń. Nowe podwyższone kwoty będą stosowane po raz pierwszy do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od miesiąca stycznia 2025 r. (art. 2 projektu ustawy)."

Podstawa prawna - projekt nowelizacji przepisów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, 858, 1089, 1165 i 1494) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

1) 2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.”,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

1) 1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.”;

2) w art. 46a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości do 30 % środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok;”.

Art. 2. Kwotę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o której mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego za okres począwszy od miesiąca stycznia 2025 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2025 r.