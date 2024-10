PFRON refunduje osobom niepełnosprawnym koszty prądu. Wnioski od 28 października 2024 r.

Komunikat adresowany jest do osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora. PFRON przyjmuje wnioski o dodatek 100 zł (miesięcznie) od 28 października do 30 listopada 2024 r. I wypłaci dodatek do energii elektrycznej dla osób korzystających z tych urządzeń (za okres od lipca 2024 r.) W 2025 r. wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2025 r.

Wniosek o dodatek do energii elektrycznej są składane na podstawie programu „Aktywny samorząd". Jest tam nowy dział - pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej (Obszar E). Okres objęty refundacją kosztów opłaty za energię nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (600 zł) i krótszy niż 3 miesiące (300 zł). Ważne Można złożyć wniosek o dodatek za każdy miniony miesiąc. Pierwszy miesiąc, za który można przyznać dodatek, to lipiec 2024 r. Przysługuje tylko jeden dodatek za każdy miesiąc w roku. Poniżej wzór zaświadczenia w PDF (potwierdza korzystanie z urządzeń objętych dofinansowaniem) plik plik Zaświadczenie można też złożyć elektronicznie. Kto otrzyma dodatek 100 zł do ceny prądu? Wymogi: Dodatek wymaga: 1) orzeczenia o niepełnosprawności ze stopniem niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności). 2) Osoba niepełnosprawna korzysta z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej. Czyli mamy tu: Wariant 1. Opiekę zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Wariant 1. Opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem. PFRON refunduje wstecznie koszty prądu Przykład 1 Wniosek w październiku 2024 r. Wypłata za miesiące: lipiec-wrzesień (3 miesiące – 300 zł). Przykład Wniosek w listopadzie 2024 r. Wypłata to może on obejmować dodatek za miesiące: lipiec-październik (4 miesiące – 400 zł). PFRON: Wniosek o refundację. Jakie są załączniki? 1) skan lub kopię swojego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 2) zaświadczenie potwierdzające o korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu urządzeń). Podpisy na zaświadczeniu Wariant 1 - podpisane (wraz z pieczątką imienną) przez lekarza lub lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/ zespołu domowego leczenia tlenem, Wariant 2 - opieczętowane przez świadczeniodawcę (placówkę medyczną, która realizuje opiekę domową) i podpisane przez osobę upoważnioną przez tę placówkę.