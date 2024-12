Nawet 2400 zł w ramach bonu energetycznego w 2025 r.? Znamy szczegóły – dla kogo i na jakich warunkach

W dniu 12 grudnia 2024 r., na ręce Marszałka Sejmu, został złożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wydłużenie bonu energetycznego na 2025 r., dwukrotne zwiększenie jego wysokości i podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do jego otrzymania.

Bon energetyczny – co to za świadczenie i jakie były zasady jego wypłaty w 2024 r.?

Bon energetyczny, to świadczenie, które w 2024 r., przysługiwało każdemu gospodarstwu domowemu, które spełniało kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 23.05.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, tj. w którym wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r., nie przekraczała kwoty 2 500 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – 1 700 zł na osobę.

Jeżeli natomiast ww. kryterium dochodowe zostało przekroczone – nie oznaczało to od razu utraty prawa do bonu, bowiem w takiej sytuacji – obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”. Zgodnie z nią – w przypadku przekroczenia progu dochodowego – kwota przysługującego bonu, była pomniejszana o ww. kwotę przekroczenia. Bon energetyczny nie przysługiwał dopiero wówczas, jeżeli wyliczona w ten sposób wartość, opiewała na mniej niż 20 zł.

W 2024 r., wysokość bonu energetycznego była uzależniona od liczby osób w danym gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania tego gospodarstwa domowego. I tak:

w przypadku gospodarstwa domowego 1-osobowego – przysługiwał bon w wysokości 300 zł ,

gospodarstwa domowego 2-3-osobowego – w wysokości 400 zł ,

gospodarstwa domowego 4-5-osobowego – w wysokości 500 zł i odpowiednio

gospodarstwa domowego co najmniej 6-osobowego – w wysokości 600 zł.

W przypadku gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną natomiast – wartość bonu była o 100% wyższa i wynosiła odpowiednio:

w przypadku gospodarstwa domowego 1-osobowego – 600 zł ,

gospodarstwa domowego 2-3-osobowego – 800 zł ,

gospodarstwa domowego 4-5-osobowego – 1000 zł i

gospodarstwa domowego co najmniej 6-osobowego – 1200 zł.

Warunkiem otrzymania bonu przez gospodarstwa domowe, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną, było wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r., a w przypadku źródeł ogrzewania wpisywanych lub zgłaszanych do CEEB po raz pierwszy – równie po tej dacie.

Bon energetyczny w 2025 r. – czy będzie?

W dniu 12 grudnia 2024 r. – na ręce Marszałka Sejmu, trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 oraz niektórych innych ustaw (znak: SH-020-304/24), który – w związku z trwającą niestabilną sytuacją na rynku energetycznym (jak twierdzą autorzy projektu w uzasadnieniu) – zakłada wydłużenie bonu energetycznego na 2025 r. Wnioskodawcy proponują ponadto podwojenie wysokości otrzymanych przez beneficjentów środków w ramach bonu energetycznego oraz podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do jego przyznania.

Bon energetyczny w 2025 r. – dla kogo?

W związku z zaproponowaniem przez autorów poselskiego projektu projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 oraz niektórych innych ustaw – podwyższenia progu dochodowego uprawniającego do przyznania bonu energetycznego – jeżeli projekt ten zostałby finalnie przyjęty – w 2025 r., bon energetyczny, przysługiwałby: każdemu gospodarstwu domowemu, w którym wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. lub za 2024 r., nie przekraczałaby kwoty 2 800 zł, a w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych – kwoty 2 000 zł na osobę.

Progi dochodowe zostałyby zatem podwyższone o 300 zł każdy, a ponadto – do otrzymania bonu, uprawniałby dochód nieprzekraczający określonych powyżej wartości nie tylko za 2024 r., ale również alternatywnie (jeżeli np. za 2024 r. kwota ta zostałaby przekroczona) – za 2023 r.

Niezmieniona pozostałaby zasada „złotówka za złotówkę” – czyli w przypadku przekroczenia ww. progów dochodowych – świadczenie w postaci bonu energetycznego nadal by przysługiwało, ale w odpowiednio zmniejszonej wysokości, chyba, że wyliczona w ten sposób wartość, byłaby niższa niż 20 zł.

Bon energetyczny w 2025 r. – w jakiej wysokości?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 oraz niektórych innych ustaw, zakłada nie tylko zwiększenie progów dochodowych, ale również podwojenie kwoty przysługującego bonu. I tak:

w przypadku gospodarstwa domowego 1-osobowego – bon energetyczny przysługiwałby w wysokości 600 zł ,

gospodarstwa domowego 2-3-osobowego – w wysokości 800 zł ,

gospodarstwa domowego 4-5-osobowego – w wysokości 1000 zł i odpowiednio

gospodarstwa domowego co najmniej 6-osobowego – w wysokości 1200 zł.

W przypadku gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną natomiast – wartość bonu wyniosłaby odpowiednio:

w przypadku gospodarstwa domowego 1-osobowego – 1200 zł ,

gospodarstwa domowego 2-3-osobowego – 1600 zł ,

gospodarstwa domowego 4-5-osobowego – 2000 zł i odpowiednio

gospodarstwa domowego co najmniej 6-osobowego – 2400 zł.

Bon energetyczny w 2025 r. – w jaki sposób będzie można się ubiegać?

Zgodnie z projektem – bon energetyczny ww. kwotach, miałby przysługiwać za cały 2025 r. (tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.) i być wypłacany jednorazowo.

W celu jego otrzymania – wniosek o jego wypłatę, należałoby złożyć w terminie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 30 września 2025 r. (wniosek złożony po tym terminie, pozostawałby bez rozpoznania):

za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub strony epuap.gov.pl albo

stacjonarnie – w urzędzie miasta lub gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Bon energetyczny w 2025 r. – jakie są szanse na jego wprowadzenie?

Aktualnie – projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 oraz niektórych innych ustaw, zakładający wydłużenie bonu energetycznego na 2025 r. i zwiększenie jego wysokości – trafił dopiero do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego i Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji oraz do konsultacji publicznych, które potrwają do 12 stycznia 2025 r. Każdy może wyrazić o nim swoją opinię, wypełniając ankietę, dostępną pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=KONSULTACJE_PROJEKTY&NrKadencji=10.Czeka go zatem jeszcze długa droga przez niemalże cały proces legislacyjny – poczynając od jego trzech czytań w Sejmie, poprzez prace w Senacie, a na biurku Prezydenta kończąc.

Warto w tym miejscu również wspomnieć, że w dniu 12 grudnia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 27.11.2024 r. o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r., poz. 1831), która zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do 30 września 2025 r. na poziomie 500 zł netto za MWh (621,20 zł brutto z vat i akcyzą). W przypadku, gdyby ustawa ta nie została uchwalona – to od 1 stycznia 2025 r. obowiązywałaby cena za prąd zgodna z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE, czyli 628,80 zł netto (779,6 zł brutto z vat i akcyzą). W ustawie tej, nie przewidziano jednak wydłużenia na 2025 r. bonu energetycznego. Zgodnie z wypowiedzią ministra finansów Andrzeja Domańskiego – dalszy los bonu energetycznego nie jest jednak przesądzony. „Będziemy analizować rynek, jeśli gospodarstwa domowe będą potrzebować dodatkowego wsparcia, to będziemy o tym pamiętać” – zapewniał w listopadzie br. minister. Pozostaje zatem bacznie obserwować dalsze losy poselskiego projektu ustawy.

