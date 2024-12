Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów. Emeryci i renciści mogą otrzymać nawet 3307 zł

Szybki, ale trochę trudny QUIZ o życiu w PRL. Na ostatnie pytanie mało kto zna odpowiedź

Ten quiz o życiu w czasach PRL nie jest zbyt prosty, ale zbyt trudny też nie. To tylko kilka pytań, które przeniosą Was wspomnieniami w czasy, które do dziś wspominane są z sentymentem i nostalgią. Potrafisz odpowiedzieć nawet na ostatnie podchwytliwe pytanie?