Nielegalna imigracja: Będzie ograniczenie prawa do ochrony międzynarodowej. Rząd przyjął projekty ustaw o cudzoziemcach

Co z tym zrobi ZUS? Premier opublikuje słynny wyrok TK? Wtedy dla emerytów 1000 zł podwyżki i wyrównania kilkadziesiąt dziesiątki tysięcy złotych?

Wielkie wydarzenie dzisiaj dla być może 200 000 emerytów (liczba szacunkowa). Premier D. Tusk zapowiedział publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Będą opatrywane adnotacją o ich wadliwości (wadliwość składu sędziowskiego). Ale będą. Wśród tych wyroków powinien znaleźć się słynny wyrok z 4 czerwca 2024 r., który jest podstawą do przeliczeń od 150 000 do 200 000 emerytów. To są realne szanse dla tych osób na podwyżkę emerytur bieżących oraz otrzymanie godziwych kwot z tytułu wyrównania. Niektórzy powyżej 60 000 zł.