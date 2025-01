Co grozi nauczycielowi za udzielanie korepetycji? To zależy od jego sytuacji zawodowej i podatkowej. Przychody uzyskane z tytułu świadczenia tych usług trzeba opodatkować. Wpłyną więc na przekroczenie progu podatkowego. Mogą też skutkować koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej.

Nauczyciele to zaufana grupa korepetytorów

Choć niektórzy rodzice myślą o zapewnieniu dziecku korepetycji już pod koniec sierpnia, to jednak zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi znacząco zwiększa się dopiero w okresie poświątecznym. W wielu szkołach są już wówczas wystawiane oceny proponowane za 1 semestr nauki, a uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i maturzyści mają już za sobą próbne egzaminy i mieli okazję zweryfikować poziom swojej wiedzy. Wszystko to sprawa, że właśnie w tym momencie pojawia się często refleksja o konieczności nadrobienia braków, które się ujawniły i zaczynają niepokoić nie tylko uczniów, ale i rodziców.

Rynek usług korepetycji jest zdominowany przez dwie grupy usługodawców – studentów i nauczycieli. Wśród uczniów, którzy w najbliższym czasie przystąpią do egzaminów, największym zaufaniem i zainteresowaniem cieszą się lekcje prowadzone przez tę drugą grupę. Jednak czy nauczyciel aktywny zawodowo może udzielać korepetycji? Jakie konsekwencje podatkowe to za sobą pociąga?

Przychód z udzielania korepetycji a działalność nierejstrowana

Oczywiście z najprostszą i najbardziej przejrzystą sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy nauczyciel jest przedsiębiorcą. To jednak nie jest szczególnie częstym przypadkiem wśród nauczycieli aktywnych zawodowo. Czy więc osoby nie będące przedsiębiorcami powinny się obawiać? To zależy od wysokości przychodów, które uzyskują udzielając korepetycji. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów mogą bowiem skorzystać z możliwości, jakie daje instytucja działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej). Regulacje, które jej dotyczą zostały zamieszczone w przepisach ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wynika z nich, że taką aktywność mogą prowadzić osoby fizyczne, których przychód należny z tego tytułu nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej. W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę osiągnęło poziom 4666 złotych. Wysokość przychodu, który można uzyskać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej wynosi więc aż 3499,50 zł.

Przychód z korepetycji trzeba opodatkować

Nie można jednak zapominać o tym, że choć działalność nierejestrowana to pozbawiona zbędnych formalności działalność zarobkowania, to jednak uzyskany w tej formie przychód należy opodatkować. Mamy w tym wypadku do czynienia z przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1ba w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podlega on rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym i należy opodatkować go na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). W przypadku nauczycieli aktywnych zawodowo dochody uzyskane z tego źródła połączą się z dochodami ze stosunku pracy, a więc będą miały wpływ na ewentualne przekroczenie progu podatkowego.