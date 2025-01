Nie będzie obniżenia wieku emerytalnego - takie jest stanowisko resortu. Pracownicy muszą zapomnieć o wcześniejszej emeryturze

Tylko niektóre grupy zawodowe mogą korzystać z przywileju, jakim jest wcześniejsza emerytura. Wszystko wskazuje na to, że ich grono w najbliższy czasie się nie powiększy, a uprawnienia nie zostaną przyznane pracownikom, którzy starali się o nie już od jakiegoś czasu.

Wcześniejsza emerytura dla strażników gminnych i miejskich

Wszystko wskazuje na to, że kończy się trwająca od pewnego czasu dyskusja o uprawnieniach emerytalnych strażników miejskich i gminnych. Wiceminister MSWiA udzielił odpowiedzi na skierowaną do resortu interpelację. Poruszono w niej m.in. narastający problem odpływu pracowników straży gminnych i miejskich do Policji, czego powodem są m.in. krzywdzące regulacje dotyczące możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, które stawiają strażników na niekorzystnej pozycji. Autorzy interpelacji przypomnieli, że w przypadku funkcjonariuszy Policji minimalny wiek emerytalny to 55 lat, a minimalny staż służby wynosi w tym wypadku 25 lat. Z takich korzystnych rozwiązań nie mogą korzystać strażnicy. Ich praca nie jest bowiem uznawana za pracę o szczególnym charakterze.

Szczególne warunki niezbędne do wcześniejszej emerytury

Prawo do emerytury pomostowej nazywanej również wcześniejszą emeryturą, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

urodziła się po 31 grudnia 1948 r.; ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Praca w szczególnych warunkach to praca związana z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Ich wykaz został określony w załączniku nr 1 do ustawy.

Obniżenia wieku emerytalnego strażników gminnych nie wydaje się możliwe

Choć w odpowiedzi na interpelację wskazano, że postulaty i opinie strony samorządowej będą stanowiły punkt wyjścia podczas dalszych rozważań nad kompleksową nowelizacją prawa regulującego funkcjonowanie straży gminnych i miejskich, to jednocześnie Wiceminister wskazał, że postulat obniżenia wieku emerytalnego strażników gminnych nie wydaje się możliwy do spełnienia. Podkreślił, że Nie deprecjonując charakteru pracy strażników gminnych (miejskich), wiążącej się z ryzykiem, odpowiedzialnością, jak również wymagającej sprawności fizycznej i psychicznej, należy pamiętać, jak już wskazano powyżej, że jest to formacja samorządowa o charakterze fakultatywnym. Natomiast przywołane w wystąpieniu rozwiązania w obszarze uprawnień emerytalno-rentowych dotyczą formacji o znacznie szerszym, ogólnokrajowym zasięgu działania.



Podstawa prawna

ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1696)