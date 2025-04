Nawet 4000 zł z PFRON na wynajem mieszkanie, do 160 tys. zł na zakup. Dla kogo? Maksymalne kwoty dofinansowań od kwietnia do czerwca 2025 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dwóch komunikatach z 4 kwietnia 2025 r. udzielił informacji o maksymalnych kwotach dofinansowania w II. kwartale 2025 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta oraz w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Maksymalne kwoty dofinansowania w II. kwartale 2025 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta

Zgodnie z rozdziałem II ustęp 12 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, PFRON informuje o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w II kwartale 2025 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:

REKLAMA

Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w II kwartale 2025r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania wynajmowanego dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego dla pozostałych Beneficjentów DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 3.870 2.851 DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 3.384 2.493 DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 2.898 2.135 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 2.790 2.056 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 2.506 1.847 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 2.598 1.914 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 2.410 1.776 KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 2.222 1.637 LUBELSKIE m. Lublin 2.948 2.172 LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 2.636 1.942 LUBELSKIE pozostałe 2.323 1.712 LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 3.121 2.300 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 2.940 2.167 LUBUSKIE m. Zielona Góra 3.121 2.300 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 2.940 2.167 LUBUSKIE pozostałe 2.760 2.034 ŁÓDZKIE m. Łódź 2.564 1.890 ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 2.357 1.737 ŁÓDZKIE pozostałe 2.150 1.584 MAŁOPOLSKIE m. Kraków 3.373 2.485 MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 2.770 2.041 MAŁOPOLSKIE pozostałe 2.309 1.701 MAZOWIECKIE m. Warszawa 4.068 2.998 MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 3.123 2.301 MAZOWIECKIE pozostałe 2.602 1.918 OPOLSKIE m. Opole 2.510 1.849 OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 2.268 1.671 OPOLSKIE Pozostałe 2.027 1.493 PODKARPACKIE m. Rzeszów 2.635 1.942 PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 2.394 1.764 PODKARPACKIE pozostałe 2.152 1.585 PODLASKIE m. Białystok 2.920 2.152 PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 2.887 2.127 PODLASKIE pozostałe 2.854 2.103 POMORSKIE m. Gdańsk 3.655 2.693 POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 3.360 2.476 POMORSKIE pozostałe 3.065 2.259 ŚLĄSKIE m. Katowice 2.854 2.103 ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 2.628 1.937 ŚLĄSKIE pozostałe 2.403 1.771 ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 2.910 2.144 ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 2.695 1.986 ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 2.480 1.827 WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 3.759 2.769 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 3.134 2.309 WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 2.612 1.924 WIELKOPOLSKIE m. Poznań 3.884 2.862 WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 2.877 2.120 WIELKOPOLSKIE pozostałe 2.398 1.767 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 3.124 2.302 ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 2.878 2.121 ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 2.632 1.939

Maksymalna wysokość dofinansowania jest obliczana z uwagi na sposób poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał; dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.

Wartości ustalone według danych na dzień: 03.04.2025 r.

Wartości obowiązują do dnia: 30.06.2025 r.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta

W ramach programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta, PFRON udziela dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu spełniającego indywidualne kryteria dostępności przez okres 60 miesięcy. Dofinansowanie przysługuje do wszystkich ponoszonych przez najemcę kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu.



Dla kogo dofinansowanie?



Dofinansowanie do najmu mieszkania lub domu może uzyskać absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

lub

osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

jeśli jednocześnie:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

4) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.



Jaka jest wysokość dofinansowania?



Wysokość dofinasowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy najemca porusza się z pomocą wózka.



Wraz z upływem 60 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:

- od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu;

- od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu;

- od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu.



PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/ .



Jak i gdzie złożyć wniosek?



Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ . Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.



Składając wniosek można liczyć na pomoc pracowników powiatu, którzy udzielą w urzędzie wsparcia technicznego, wykorzystując do tego celu także sprzęt elektroniczny wnioskodawcy.

Maksymalne kwoty dofinansowania w II. kwartale 2025 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, PFRON informuje o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w II kwartale 2025 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania docelowego Kwota DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 152.745 DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 133.571 DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 114.398 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 110.146 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 98.929 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 102.561 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 95.137 KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 87.713 LUBELSKIE m. Lublin 116.384 LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 104.043 LUBELSKIE pozostałe 91.702 LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 123.188 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 116.066 LUBUSKIE m. Zielona Góra 123.188 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 116.066 LUBUSKIE pozostałe 108.945 ŁÓDZKIE m. Łódź 101.228 ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 93.053 ŁÓDZKIE pozostałe 84.878 MAŁOPOLSKIE m. Kraków 133.125 MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 109.350 MAŁOPOLSKIE pozostałe 91.125 MAZOWIECKIE m. Warszawa 160.588 MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 123.272 MAZOWIECKIE pozostałe 102.726 OPOLSKIE m. Opole 99.075 OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 89.537 OPOLSKIE Pozostałe 79.999 PODKARPACKIE m. Rzeszów 104.033 PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 94.481 PODKARPACKIE pozostałe 84.930 PODLASKIE m. Białystok 115.268 PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 113.963 PODLASKIE pozostałe 112.658 POMORSKIE m. Gdańsk 144.285 POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 132.641 POMORSKIE pozostałe 120.998 ŚLĄSKIE m. Katowice 112.643 ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 103.751 ŚLĄSKIE pozostałe 94.860 ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 114.866 ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 106.378 ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 97.890 WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 148.365 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 123.705 WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 103.088 WIELKOPOLSKIE m. Poznań 153.300 WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 113.580 WIELKOPOLSKIE pozostałe 94.650 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 123.330 ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 113.603 ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 103.875

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.



Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.

Wartości ustalone według danych na dzień: dn. 03.04.2025 r.

Wartości obowiązują do dnia: 30.06.2025 r.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie