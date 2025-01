Program Mój Elektryk ma na celu wsparcie i rozwój elektromobilności. Środki na jego sfinansowanie pochodzą z KPO. Można dostać m.in. 10.000 zł za zezłomowanie samochodu spalinowego. Jednak to nie koniec dopłat. Nabór wniosków niedługo wystartuje.

Środki z KPO na elektromobilność

Nabór wniosków w programie Mój Elektryk trwa do końca stycznia 2025 r. Już od lutego rozpocznie się natomiast nabór w jego nowej odsłonie. Budżet to ponad 1,6 miliarda złotych, a dofinansowaniu będą podlegały inwestycje w samochody osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Środki na sfinansowanie programu wsparcia i rozwoju elektromobilności pochodzą z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W ramach dotacji będzie można otrzymać 40.000 zł na zakup, leasing, wynajem długoterminowy nowego samochodu elektrycznego. Maksymalna cena zakupu pojazdu, który może zakwalifikować się do uzyskania wsparcia to 225.000 zł netto. Jest to więc kwota wyższa od tej przewidzianym w trwającej jeszcze edycji programu. Co prawda było to również 225.000 złotych, jednak w tym wypadku chodziło o kwotę brutto.

10.000 zł za zezłomowanie samochodu spalinowego

Jakie będą składowe wspomnianej kwoty 40.000 zł? W przypadku zakupu będzie to w pierwszej kolejności 18.750 zł dopłaty do zakupu. Do tego 10.000 zł za zezłomowanie samochodu spalinowego, który był w posiadaniu tego samego właściciela przez okres co najmniej 3 lat, a złomowanie nastąpiło nie wcześniej niż przed 1 lutego 2020 roku. Dodatkowo osoby, których roczny dochód nie przekroczył 135.000 zł, będą mogły liczyć na dodatkową dopłatę w wysokości 11.250 zł.

W przypadku leasingu lub najmu długoterminowego maksymalna kwota dotacji to 30.000 zł i dochodzi do niej 5000 zł za złomowanie auta spalinowego, które tak samo, jak w przypadku zakupu, było własnością lub współwłasnością wnioskującego przez okres co najmniej 3 lat, a złomowanie nastąpiło nie wcześniej niż przed 1 lutego 2020 roku. Również w tym wypadku jest szansa na dodatkowe 5000 zł, a otrzymają je osoby z rocznym dochodem nie większym niż 135.000 zł. Ponownie więc maksymalna kwota dopłaty to 40.000 zł.

Jest limit przebiegu samochodu kwalifikującego się do dofinansowania

Warto zaznaczyć, że limit przebiegu samochodu kwalifikującego się do dofinansowania jako nowy wynosić będzie 6000 km. Jak wskazał NFOŚiGW, „Przyjęcie nowego programu poprzedziły szerokie konsultacje z udziałem przedstawicieli m.in. administracji rządowej, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i społecznych. Projekt programu podlegał także konsultacjom społecznym w terminie 18–29.11.2024 r. W wyniku konsultacji społecznych zgłoszono ponad 300 uwag lub propozycji zmian, część z nich została uwzględniona w programie, m.in. wprowadzenie wyższej podstawowej kwoty dofinansowania dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny”. Szczegółowe informacje dotyczące programu zostaną opublikowane na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

