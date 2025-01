Dopłaty do prądu stały się w ostatnim czasie jednymi z najbardziej pożądanych i medialnych świadczeń. W styczniu 2025 r. PFRON ogłosił kolejny nabór wniosków o ich przyznanie. Można jeszcze dostać środki za okres od lipca do końca 2024 r.

Dopłata do prądu jest przyznawana przez PFRON

Wzrost cen prądu, a także odstąpienie od ich zamrażania, z którymi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach sprawił, że tzw. dopłaty do prądu stały się jednymi z najbardziej pożądanych i medialnych świadczeń. Najbardziej powszechnym świadczeniem jest w tym zakresie bon energetyczny, jednak równolegle funkcjonują również innego rodzaju dopłaty i dodatki, np. 300 zł dodatku dla emerytów spełniających określone ustawowo warunki. Takim świadczeniem jest również przyznawana przez PFRON dopłata dla osób posiadających stopień niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności), które są pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie albo pod opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem.

REKLAMA

600 zł dopłaty do prądu za 6 miesięcy w roku

Nabór wniosków o dopłatę był już prowadzony przez PFRON w okresie od 28 października do 30 listopada 2024 roku. Nie oznacza to jednak, że osoby, które nie złożyły go w tym czasie, nie mają szans na uzyskanie świadczenia. W dniu 2 stycznia 2025 roku ogłoszono bowiem kolejny nabór prowadzony w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), a złożenie wniosku w styczniu umożliwi wypłatę świadczenia za minione półrocze, czyli okres od lipca do grudnia 2024 roku. Co do zasady wysokość dopłaty wynosi 100 zł miesięcznie, a okres objęty refundacją nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (a więc dopłata wynosi łącznie 600 zł) i krótszy niż 3 miesiące (dopłata w łącznej wysokości 300 zł). Jeśli osoba uprawniona nie złoży wniosku w styczniu 2025 roku, nie będzie to oznaczało utraty prawa do refundacji, jednak w lutym będzie miała możliwość ubiegania się dopłatę jedynie za okres od sierpnia 2024 r. (przepadnie możliwość uzyskania dopłaty za lipiec 2024 r.).

Płatności będą w II i III kwartale 2025 r.

Wniosek można złożyć jedynie elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, jednak jak podaje PFRON, płatności będą realizowane dopiero w II albo nawet III kwartale 2025 r. Nie warto więc zwlekać z jego złożeniem. Można złożyć go we własnym imieniu (dotyczy to osób pełnoletnich i mających zdolność do czynności prawnych), w imieniu i na rzecz osoby niepełnoletniej (w sytuacji, gdy jest się jej rodzicem lub opiekunem prawnym), w imieniu i na rzecz osoby pełnoletniej, która nie ma zdolności do czynności prawnych (jeśli jest się jej opiekunem prawnym), a także w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwa (notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej).

Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty, w tym to zaświadczenie

Składając wniosek należy dysponować orzeczeniem o niepełnosprawności (swoim lub osoby, której dotyczy wniosek), a także zaświadczeniem o korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu urządzeń). Zaświadczenie może być podpisane (wraz z pieczątką imienną) przez: lekarza, lekarza specjalistę, fizjoterapeutę, pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni, ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem lub opieczętowane przez świadczeniodawcę (placówkę medyczną, która realizuje opiekę domową) i podpisane przez osobę upoważnioną przez tę placówkę.

Jeżeli składany wniosek dotyczy dziecka własnego, konieczny będzie jego akt urodzenia. W przypadku osoby znajdującej się pod opieką prawną, dokument, który potwierdza tę opiekę. A w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, pełnomocnictwo.