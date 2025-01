Od marca 2025 roku pracownicy będą mogli skorzystać z nowego uprawnienia. Pociągnie do za sobą konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji pracowniczej. W części B akt osobowych trzeba będzie przechowywać nowe dokumenty.

Nowe dokumenty w dokumentacji pracowniczej muszą się znaleźć od marca 2025 roku

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano 15 stycznia 2025 r. projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, które określa zasady i zakres prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych. W związku ze zmianami, w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, które zostaną wprowadzone w przepisach ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, konieczne jest dostosowanie w tym zakresie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Na czym będą polegały zmiany?

W części B akt osobowych pracownika będzie należało przechowywać nowe dokumenty – związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownicę (pracownika ojca) uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. W związku z tym zmianie ulegnie § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, w którym katalog oświadczeń i dokumentów zostanie poszerzony poprzez dodanie pod literą m, obok dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego, dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Zmiany te, tak jak i sam urlop uzupełniający, mają obowiązywać od 18 marca 2025 roku.

Od marca 2025 roku pracownicy będą mieli prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego

Od 19 marca 2025 r. pracownicy będą mieli prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Będzie można skorzystać z niego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i będzie mogła zrobić to pracownica albo pracownik – ojciec wychowujący dziecko. Jest to zapowiadany od kilku miesięcy urlop dla rodziców wcześniaków i będzie przysługiwał w przypadku:

urodzenia dziecka przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g, urodzenia dziecka po ukończeniu 28 tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży i masą urodzeniową większą niż 1000 g, urodzenia dziecka po ukończeniu 37 tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Urlop będzie przysługiwał odpowiednio w wymiarze:

tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie, tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie, tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Aby skorzystać z tego uprawnienia trzeba będzie złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego i dołączyć do niego odpowiednie oświadczenie. Pracodawca będzie miał obowiązek taki wniosek uwzględnić.

