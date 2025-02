OECD rekomenduje dla Polski opodatkowanie spadków, mieszkań, domów i samochodów. Powszechny vat 23%

W zimie najczęściej dochodzi do przeziębień, zarażeń grypą i innymi chorobami - zwłaszcza układu oddechowego, które przenoszą się drogą kropelkową. Oczywiście każdy lekarz zaleca, by tego typu infekcje "wyleżeć" w łóżku w zaciszu domowym. Tym bardziej, że chodząc "z chorobą" szkodzimy i sobie i zarażamy innych. Osoby ubezpieczone na czas choroby, potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, mogą liczyć na zasiłek chorobowy. Co do zasady maksymalny okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, ale są wyjątki kiedy ten okres zasiłkowy może być dłuższy lub krótszy.