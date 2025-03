Pracownik po 50. roku życia bardziej opłacalny. Pracodawcy dostaną dofinansowanie do wynagrodzeń. [Senat klepną poprawki, kiedy podpis prezydenta]

To idealny moment, aby zacząć przygotowania przed Świętami Wielkanocnymi i złożyć wniosek o pomoc! Wiele osób może skorzystać z tzw. pomocy żywnościowej i mieć o tyle "lżej" na święta. Wiadomo, ceny rosną, a każdy przecież chce godnie i rodzinnie przeżyć ten czas przy wspólnym Wielkanocnym Śniadaniu. Można otrzymać m.in. makaron, kawę zbożową, herbatę, mąkę, kasze, płatki owsiane, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mleko, konserwy mięsne i rybne, pasztet, olej rzepakowy i dania gotowe typu fasolka po bretońsku. To produkty, których używamy na co dzień i często są one z długą datą ważności. Podpowiadamy kto i kiedy ma prawo do takiej pomocy żywnościowej.