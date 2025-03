Bon na zasiedlenie na nowych zasadach jeszcze w 2025 r.? Nie tylko dla osób poniżej 30 roku życia

Bon na zasiedlenie na nowych zasadach. Kto może wystąpić o bon na zasiedlenie? Jakie warunki należy spełniać? Jakie są obowiązki bezrobotnego, który otrzymał bon na zasiedlenie? Ile wynosi bon na zasiedlenie?

Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia zakłada m.in. zmiany dotyczące przyznawania bonu na zasiedlenie. Obecnie kwestie bonu na zasiedlenie reguluje ustawa 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W czwartek, 13 marca 2025 r. Senat uchwalił poprawki do projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Następnie trafi do prezydenta.

Bon na zasiedlenie: jak jest obecnie

Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Jednakże bezrobotny musi spełniać następujące warunki:

Bezrobotny podejmujący zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł. Kolejnym warunkiem jest odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania. Musi ona wynosić co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Bezrobotny ma także pozostawać w zatrudnieniu, wykonywać inną pracę zarobkową lub prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej sześć miesięcy.

Bon na zasiedlenie: kwota

Bon na zasiedlenie przyznawany jest ze środków Funduszu Pracy, w wysokości określonej w umowie, jednak nie wyższej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Kwota ta przeznaczana jest na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon na zasiedlenie: obowiązki

Osoba, której przyznany zostanie bon na zasiedlenie ma także do spełnienia szereg obowiązków. Do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie bezrobotny, który otrzymał bon, powinien dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania.

W momencie utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej bezrobotny ma siedem dni, by przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania.

Bezrobotny ma także obowiązek do ośmiu miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres sześciu miesięcy.

Bon na zasiedlenie: zmiany

Trwają prace nad ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa ta przewiduje m.in. dofinansowania do zatrudniania osób powyżej 50. roku życia oraz szereg innych zmian, w tym także zmiany dotyczące przyznawania bonu na zasiedlenie.

Najważniejszą zmianą dotyczącą bonu na zasiedlenie, jest odejście od kryterium wieku. O bon na zasiedlenie będzie mógł wystąpić każdy, nie tylko osoby poniżej 30. roku życia.

Na wniosek bezrobotnego starosta może na podstawie umowy przyznać bon na zasiedlenie w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę, w związku z zamiarem podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, wynosi co najmniej 80 km lub łączny najkrótszy czas dotarcia do tej miejscowości i powrotu do dotychczasowego miejsca zamieszkania przekracza 3 godziny dziennie. Starosta będzie mógł zażądać od bezrobotnego dokumentów potwierdzających dotychczasowe miejsce zamieszkania. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie będą mogły być przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, wykonywaniem innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Doprecyzowano także obowiązki bezrobotnego, któremu zostanie przyznany bon na zasiedlenie. Będzie on zobowiązany do:

w okresie 240 dni liczonych od dnia zawarcia umowy z PUP, przez okres co najmniej 180 dni być zatrudniony, wykonywać inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (na wniosek bezrobotnego będzie można go wydłużyć, jednak nie dłużej niż o 90 dni, o ile wniosek zostanie złożony nie później niż w terminie 30 dni następujących po upływie 240 dni od dnia podpisania umowy z PUP),

z tytułu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,

nie później niż w terminie 30 dni następujących po upływie 240 dni od dnia podpisania umowy z PUP złożyć oświadczenie o spełnieniu wyżej wymienionych warunków oraz oświadczenie lub dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

Do okresu 180 dni wliczać się będzie także okres w którym bezrobotny po otrzymaniu bonu na zasiedlenie został powołany do ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego.

Ustawa zakłada wejście w życie przepisów pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: