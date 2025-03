Pożyczka edukacyjna w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla kogo pożyczka edukacyjna? Na jakich zasadach będzie przyznawana? Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę edukacyjną?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta na wniosek bezrobotnego może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Jest ona nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie. Ponadto, bezrobotny może także wystąpić do starosty z wnioskiem o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych do wysokości 100 proc. Finansowanie studiów podyplomowych nie może jednak przekraczać 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Pożyczka edukacyjna: zasady przyznawania

Trwają prace nad ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa ta wdraża szereg dyrektyw PE, wprowadzających m.in. zasady równego traktowania osób w zakresie zatrudniania i pracy, warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów czy szkoleń, czy doprecyzowującą zasady dotyczące pracy sezonowej i pracy tymczasowej. W ustawie nalazły się także rozwiązania dotyczące pożyczki edukacyjnej. Starosta na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy będzie mógł udzielić pożyczki edukacyjnej.

Pożyczka edukacyjna będzie mogła być udzielona na sfinansowanie kosztów należnych: instytucji prowadzącej kształcenie lub instytucji szkoleniowej, instytucji potwierdzającej nabycie wiedzy i umiejętności lub instytucji wydającej dokumenty potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności, w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy.

Ważne W ramach pożyczki edukacyjnej nie będzie można sfinansować studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz kształcenia w szkole doktorskiej.

Pożyczka edukacyjna: wysokość

Jak już na wstępie zostało wskazane, pożyczka edukacyjna będzie udzielana w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki. Pożyczka edukacyjna jest nieoprocentowana. Okres spłaty pożyczki edukacyjnej rozpoczynać się będzie nie później niż trzy miesiące od dnia ukończenia działań objętych pożyczką. Spłata następuje wg planu spłaty rak określonych w umowie, a okres spłat nie może przekroczyć 18 miesięcy. Od raty pożyczki niespłaconej w terminie naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie. W przypadku, gdy bezrobotny lub poszukujący pracy wykorzysta pożyczkę na inne cele niż określone w umowie, nie podejmie lub nie ukończy kształcenia, szkolenia, nie przystąpi do procesu potwierdzania wiedzy i umiejętności lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności z własnej winy, pożyczka podlega zwrotowi na wyodrębniony rachunek bankowy PUP albo samorządu powiatu w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty pożyczki od dnia jej wypłaty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku, gdy pożyczkobiorca ukończy kształcenie, szkolenie, proces potwierdzenia wiedzy i umiejętności lub uzyska dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności, a przy tym spłacił w terminie 80 proc. pożyczki, starosta umarza 20 proc. pożyczki.

Ustawa zakłada wejście w życie przepisów pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

