Czy benefity pozapłacowe zastąpią podwyżki wynagrodzeń? Rola świadczeń pozapłacowych

Główną korzyścią z przyznawania świadczeń pozapłacowych jest zwiększenie motywacji i efektywności pracowników. Wielu pracodawców uważa także, że benefity są dobrą alternatywą dla podwyżek płac.

Większe benefity pozapłacowe, większa motywacja pracowników

Jak wynika z danych zebranych na zlecenie VanityStyle, już 92 proc. firm z sektora MŚP oferuje benefity pozapłacowe. Główną korzyścią wynikającą z przyznawania świadczeń pozapłacowych, którą zauważa 47 proc. przedsiębiorców biorących udział w badaniu, jest zwiększenie motywacji i efektywności pracowników. Takiego zdania jest m.in. 57 proc. przedstawicieli średnich podmiotów oraz 54 proc. reprezentantów firm usługowych. Z kolei 41 proc. ankietowanych uważa, że oferowanie benefitów przekłada się na większe zaangażowanie członków zespołu w wykonywaną pracę.

– Pozycja benefitów pozapłacowych w sektorze MŚP umacnia się z roku na rok, a ich rola w budowaniu motywacji zespołów jest nie do przecenienia. Mikro, mali i średni pracodawcy coraz częściej dostrzegają, że inwestowanie w zdrowie, rozwój oraz dobre samopoczucie pracowników przekłada się na ich zaangażowanie, efektywność i lojalność. W dłuższej perspektywie wspiera to stabilność kadrową oraz ułatwia przyciąganie i zatrzymywanie talentów, co z kolei pomaga niwelować problemy, takie jak chociażby rotacja. Warto jednak pamiętać, że aby osiągnąć ten efekt, kluczowe jest dopasowanie świadczeń do realnych potrzeb pracowników – wyjaśnia Joanna Skoczeń, prezes zarządu VanityStyle.

Benefity budują wizerunek pracodawcy

Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie VanityStyle wskazują ponadto, że dla przedsiębiorców z sektora MŚP istotną korzyścią wynikającą z oferowania pracownikom benefitów jest budowanie wizerunku pracodawcy. Na tę kwestię zwraca uwagę 39 proc. respondentów, w tym przede wszystkim przedstawiciele średnich firm (49 proc. wskazań).

- Nasilające się problemy z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników, w tym przede wszystkim talentów, sprawiły, że już nie tylko duże korporacje i duże przedsiębiorstwa, ale również firmy z sektora MŚP podejmują działania mające na celu budowanie atrakcyjnego wizerunku, zarówno w oczach pracowników, jak i kandydatów. W niektórych branżach, takich jak IT, inżynieria czy finanse, presja jest na tyle duża, że za działania employer barandingowe odpowiadają już nie tylko działy HR, ale także agencje komunikacyjne, których rolą jest tworzenie spójnej i angażującej narracji zarówno na temat kultury organizacyjnej firmy, jej wartości, pozycji rynkowej, jak też atmosfery pracy, oferowanych benefitów czy możliwości rozwoju – tłumaczy Wiktor Pastucha, CEO agencji komunikacyjno-strategicznej Wills Integrated.

Benefity przyczyniają się do redukcji stresu

Ponadto 38 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, iż benefity pozapłacowe przyczyniają się do redukcji stresu. Takiego zdania są przeważnie przedstawiciele firm produkcyjnych (53 proc. wskazań) oraz średnich przedsiębiorstw (44 proc. wskazań).

– Stres stał się jednym z dominujących aspektów naszego życia, negatywnie wpływając na nasze zdrowie mentalne i fizyczne. Dotyczy to zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej. Już niemal 1/5 przedsiębiorców z sektora MŚP postrzega stres w kategorii istotnego wyzwania kadrowego – mówi Joanna Skoczeń. – Warto zauważyć, że jednym z najskuteczniejszych sposobów redukcji stresu jest aktywność fizyczna, dlatego coraz więcej firm stara się zachęcić pracowników do ruchu, np. zapewniając dostęp do kart sportowych. To benefit, który oferuje pracownikom już 24 proc. firm z sektora MŚP – dodaje.

Benefity są dobrą alternatywą dla podwyżek

Jedna czwarta przedsiębiorców biorących udział w badaniu jest zdania, że benefity pozapłacowe to dobra alternatywa dla podwyżek. Z kolei 24 proc. ankietowanych uważa, że oferowanie świadczeń pozapłacowych przyczynia się do zmniejszania absencji chorobowych. A te dla pracodawców stanowią coraz większe wyzwanie. Jak wynika z danych ZUS, tylko w okresie od stycznia do lipca 2024 r. zarejestrowano 15,6 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych na łączną liczbę 168,0 mln dni.

Według danych zebranych na zlecenie VanityStyle jedynie 1 proc. badanych przedsiębiorców nie widzi żadnych korzyści z oferowania świadczeń pozapłacowych. Za to w 2025 r. budżet na świadczenia pozapłacowe zamierza zwiększyć aż 27 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Najpopularniejszymi benefitami w sektorze MŚP są obecnie ubezpieczenia na życie (oferowane przez 35 proc. badanych firm), spotkania integracyjne i okolicznościowe (29 proc. wskazań), prywatna opieka medyczna (25 proc. wskazań), a także programy rozwojowe i szkolenia, karty sportowe oraz dofinansowanie posiłków (24 proc. wskazań).

