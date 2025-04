Zmiany w ustawie o trzeźwości w 2025 r. Producenci alkoholu będą mieli trudniej [UWAGI]

Szykują się zmiany dla producentów alkoholu. Co przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? W obronie przedsiębiorców Rzecznik MŚP zgłasza kilka ważnych uwag do projektu.

Zmiany w ustawie o trzeźwości 2025

Minister Agnieszka Majewska w piśmie do wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego przedstawiła swoje uwagi do rządowego projektu zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

REKLAMA

Uwagi do rozszerzenia definicji promocji

Pierwsza z uwag dotyczyła rozszerzenia definicji promocji. Jak zauważa Rzecznik, proponowany zapis oparto na katalogu zakazów obowiązujących na rynku leków refundowanych. Tymczasem specyfika rynku sprzedaży napojów alkoholowych jest zupełnie inna. Inaczej niż w przypadku leków refundowanych ceny alkoholu są zróżnicowane i ulegają zmianie, tak więc – pisze Minister Majewska – „przeniesienie zapisu regulującego sprzedaż leków refundowanych do definicji promocji napojów alkoholowych wydaje się nieadekwatne i niezasadne”. Według Agnieszki Majewskiej ograniczenia promocji powinny dotyczyć nabywcy końcowego (konsumenta), nie należy ich natomiast rozciągać na działania podejmowane w relacjach handlowych między profesjonalnymi uczestnikami rynku, zajmującymi się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą napojów alkoholowych. Może to być szczególnie szkodliwe w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorców, zwłaszcza wobec planowanego radykalnego zaostrzenia kar za reklamę i promocję (z 20 000 zł do 750 000 zł).

Uwagi do ograniczeń dotyczących opakowań alkoholu

REKLAMA

Rzecznik MŚP podnosi też wątpliwości co do ograniczeń dotyczących opakowań napojów alkoholowych. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie wymogu, by naczynia o pojemności nieprzekraczającej 300 ml wykonane były wyłącznie ze szkła lub metalu. Jest to pokłosie głośnej sprawy wprowadzenia na rynek opakowań w postaci tubek przypominających produkty spożywcze dla dzieci i młodzieży. Tymczasem, jak zwraca uwagę Agnieszka Majewska, na rynku od dawna funkcjonują opakowania wykonane z połączenia metalu i tworzywa sztucznego, butelki typu PET czy tradycyjne opakowania ceramiczne (np. gliniane). Opakowania nie budzą wątpliwości co do ich zawartości ani kręgu odbiorców.

Zastrzeżenia Minister Majewskiej odnoszą się również do regulacji dotyczących wyglądu naczyń i treści umieszczanych na nich informacji. Projektowane przepisy są nieprecyzyjne i subiektywne, co może skutkować wątpliwościami interpretacyjnymi, uznaniowością i niejednolitością w orzekaniu organów kontrolnych.

Uwagi do zaostrzenia kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących reklamy i promocji alkoholu

Kolejna z uwag Rzecznika MŚP dotyczy zaostrzenia sankcji za nieprzestrzeganie przepisów związanych z reklamą i promocją alkoholu, co stwarza zagrożenie dla funkcjonowania wielu mikro- i małych przedsiębiorstw. Minister Majewska za niewystarczający uważa też jednomiesięczny okres przejściowy pozwalający na obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach niespełniających nowych wymagań. Jak pisze, „konsekwencją zbyt krótkiego okresu przejściowego mogą być znaczące straty finansowe wynikające z konieczności podjęcia czynności organizacyjnych związanych z wycofaniem z rynku produktów, które nie spełniają nowych wymogów”. Agnieszka Majewska popiera postulat przedsiębiorców, by napoje w takich opakowania mogły pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakaz sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim

Doceniając wysiłki zmierzające do ograniczenia nadmiernego spożywania alkoholu oraz mając na względzie istotny kontekst społeczny omawianego zagadnienia, Minister Majewska podkreśla wagę alternatywnych działań, takich jak wzmocnienie akcji edukacyjnych czy intensyfikację kontroli przestrzegania obowiązującego już obecnie zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Polecamy: 108 rad, jak uniknąć błędów w sp. z o.o. i P.S.A. - Poradnik Gazety Prawnej

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP