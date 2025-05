rozwiń >

Podstawę prawną regulującą zasady wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego stanowią dwie zasadnicze ustawy oraz oczywiście wewnętrzne akty - jak np. Kodeksy Etyki Zawodowej:

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1564)

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 499).

Droga dostania się do tych dwóch zawodów prawniczych jest długa i skomplikowana. Nie każdemu bowiem udaje się zdać skomplikowane egzaminy z kluczowych dziedzin prawa jak: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne i prawo dotyczące zasad etycznych wykonywania zawodu. Istnieją też inne możliwości wpisania na listę radców prawnych czy adwokatów, ale też wymaga to ogromnego wysiłku i poświęcenia, np. przygotowanie i obronienie rozprawy doktorskiej oraz wykazanie kilku lat pracy w zawodzie prawnika.

Egzamin zawodowy na prawnika – gdy komisja zawiedzie, a Ty nie. Jak skutecznie odwołać się od wyniku?

Warto wiedzieć, że uzyskanie negatywnego wyniku z egzaminu zawodowego na radcę prawnego lub adwokata nie musi być końcem drogi – może być początkiem merytorycznego starcia o sprawiedliwość. W ostatnich latach odwołania od wyników tych egzaminów stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem ochrony praw kandydatów. I słusznie – każda ocena podlega bowiem kontroli, a zdający mają realny wpływ na jej weryfikację.

Prawna możliwość zakwestionowania oceny egzaminacyjnej

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych, osobie, która otrzymała negatywny wynik z egzaminu zawodowego, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Ministra Sprawiedliwości. Odwołanie składa się za pośrednictwem komisji egzaminacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku egzaminu. To nie jest procedura czysto formalna – minister może zlecić powtórną ocenę pracy przez zupełnie nowy skład egzaminatorów, co w praktyce oznacza realną szansę na zmianę decyzji.

Kiedy warto się odwołać?

Nie każdy negatywny wynik oznacza, że odwołanie przyniesie skutek. Ale w wielu przypadkach rzeczywiście istnieją przesłanki do jego złożenia. Do najczęstszych należą:

merytoryczne uchybienia w ocenie – np. nieuwzględnienie alternatywnego, ale prawidłowego rozwiązania;

To wszystko mogą być podstawy skutecznego zakwestionowania oceny egzaminacyjnej.

Jak napisać skuteczne odwołanie?

Z doświadczenia zdających egzamin zawodowy wynika, że największym błędem zdających jest brak precyzji i struktury. Odwołanie nie może być emocjonalną reakcją – musi to być merytoryczny, oparty na analizie prawnej dokument, który jasno wskazuje na błędy w ocenie.

Ważne Dobrze skonstruowane odwołanie powinno zawierać: Dokładne oznaczenie sprawy – dzień egzaminu, część egzaminacyjna, numer pracy. Wskazanie spornych ocen lub komentarzy komisji – najlepiej z cytatami i odniesieniem do własnych odpowiedzi. Argumentację prawną – odniesienie do konkretnych przepisów, orzecznictwa, literatury prawniczej. Porównanie z obowiązującym kluczem oceniania – i wskazanie, gdzie ocena rozmija się z nim.

Tylko tak skonstruowane pismo ma realne szanse na pozytywne rozpatrzenie przez resort.

Czy odwołania bywają skuteczne?

Choć resort sprawiedliwości nie publikuje corocznych danych statystycznych, wiadomo, że kilkadziesiąt osób rocznie uzyskuje pozytywny wynik w wyniku skutecznego odwołania. W praktyce oznacza to, że w części przypadków doszło do niewłaściwej oceny prac – co podkreśla zasadność korzystania z tej ścieżki. Można spotkać się z przypadkami, w których prace ocenione pierwotnie na granicy (np. 28–29 pkt przy wymaganych 30) po powtórnej analizie uzyskiwały ocenę pozytywną. Dotyczyło to zarówno zadań z prawa cywilnego, jak i części etycznej.

Pomoc profesjonalna – czy warto?

Choć przepisy nie wymagają reprezentacji przez pełnomocnika, doświadczenie pokazuje, że pomoc eksperta znacząco zwiększa szanse powodzenia.