ZUS zgodnie z ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, udostępnia podmiotom zewnętrznym dokumentację konieczną do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania dokumentów elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (e-ZLA) przez Aplikacje Gabinetowe. Aplikacje gabinetowe to programy tworzone przez zewnętrzne firmy informatyczne, służące do przesyłania elektronicznych zaświadczeń lekarskich do ZUS.

REKLAMA

Kilkaset L4 nie będzie honorowanych przez ZUS już od 15 czerwca 2025 r. Zwolnienia lekarskie będą wyłącznie akceptowane w protokole HTTP/1.1

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 15 maja 2025 r. wydał komunikat – przypomnienie – dla wykonawców aplikacji gabinetowych. Chodzi o przetwarzanie dokumentów e-ZLA, które będzie odbywało się tylko zgodnie ze standardem protokołu HTTP/1.1. W przypadku, gdy aplikacje gabinetowe nie zachowają tego standardu, wystąpią błędy w komunikacji i blokada dostępu do usług systemu ZUS. Zakład podkreślił, że lekarze i asystenci medyczni korzystający z aplikacji gabinetowych, nie będą mogli wysyłać elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) do ZUS. W związku z tym, do 15 czerwca 2025 r. należy dostosować aplikacje gabinetowe do standardu protokołu HTTP/1.1.

HTTP/1.1 to protokół komunikacyjny wprowadzony już w 1997 roku. Współczesne aplikacje, w tym gabinetowe, często automatycznie przechodzą na nowsze wersje, takie jak HTTP/2 czy HTTP/3. Jednak w przypadku usług ZUS, zgodność z HTTP/1.1 jest wymogiem technicznym, którego nieprzestrzeganie może skutkować zablokowaniem dostępu.

Niekompatybilność aplikacji z protokołem HTTP/1.1 skutkować będzie błędami w komunikacji i natychmiastową blokadą dostępu do usług e-ZLA. W praktyce będzie to oznaczać, że lekarz nie będzie mógł wystawić elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA), pacjent nie otrzyma niezbędnego zaświadczenia do uzyskania świadczeń z ZUS, a zwolnienia lekarskie trzeba będzie sporządzać ręcznie – co stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektroniczne (e-ZLA)

Obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiać mogą wyłącznie zwolnienia elektroniczne (e-ZLA) Obowiązek ten został uregulowany w nowelizacji ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co zrobić?

Aby uniknąć zablokowania dostępu do systemu w połowie czerwca, warto rozwiać wszelkie wątpliwości już teraz. Warto upewnić się, że system korzysta z protokołu HTTP/1.1 do komunikacji z platformą e-ZLA. W razie wątpliwości dotyczących konfiguracji, ZUS zaleca niezwłoczny kontakt z dostawcą oprogramowania. Środowisko testowe powinno zostać zaktualizowane do 5 maja 2025 r., a produkcyjne – najpóźniej do 15 czerwca 2025 r. Choć obowiązek dostarczenia zgodnej wersji spoczywa na dostawcach, nie wszyscy jeszcze go zrealizowali.