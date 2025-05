Obniżenie wieku emerytalnego dla kolejnej grupy zawodowej już w 2026 r.? Resort pracy daje minus Senatorom [PROJEKT]

Trwają prace nad obniżeniem wieku emerytalnego dla kolejnej grupy zawodowej. Chodzi o projekt nowelizacji o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o emeryturach pomostowych wniesiony przez senatorów 18 grudnia 2024 r. Projekt trafił do sejmu na początku maja 2025 r.

Od 1 października 2017 roku obowiązują nowe przepisy emerytalne. Kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – w wieku 65 lat. Trwają prace nad obniżeniem wieku emerytalnego dla kolejnej grupy zawodowej. Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie do systemu emerytalnego nowej, uprzywilejowanej grupy zawodowej – tancerzy. Projekt ten został wniesiony przez senatorów 18 grudnia 2024 r. 13 marca 2025 r. na 30 posiedzeniu Senatu, senatorowie podjęli uchwałę o wniesieniu projektu ustawy do Sejmu. 6 maja 2025 r. projekt został skierowany do I czytania w komisjach sejmowych: Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Aktualnie na stronie Sejmu nie ma informacji dotyczącej terminu rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o emeryturach pomostowych przez komisje sejmowe.

Obniżenie wieku emerytalnego dla kolejnej grupy zawodowej już w 2026 r.? [PROJEKT]

Chodzi o wprowadzenie do systemu emerytalnego nowej, uprzywilejowanej grupy zawodowej – tancerzy. Projekt zakłada wprowadzenie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o emeryturach pomostowych rozdziału 3b zatytułowanego emerytura tancerza zawodowego.

Emerytura tancerza zawodowego

Zgodnie z projektem, emerytura tancerza zawodowego ma przysługiwać pracownikom spełniającym łącznie kilka warunków. Pracownik otrzyma ją w przypadku, gdy:

osiągnął wiek emerytalny wynoszący 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn; osiągnął wiek emerytalny w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia; posiada wymagany okres zatrudnienia - co najmniej 20 lat; nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Okresy zatrudnienia zawodowego tancerza

Projekt zakłada, że za okresy zatrudnienia zawodowego tancerza uznaje się zarówno czas pracy na etacie, jak i wykonywanie zawodu na podstawie umowy zlecenia – pod warunkiem, że miało to miejsce w zespołach baletowych lub tanecznych działających w instytucjach kultury. Dotyczy to zarówno okresów składkowych, jak i nieskładkowych, o ile praca była wykonywana przynajmniej w połowie etatu lub w takim samym wymiarze w ramach zlecenia.

Do okresu zatrudnienia wliczane mają być także te miesiące, w których tancerz pobierał świadczenia z ubezpieczenia społecznego – chorobowe, macierzyńskie lub opiekuńcze – pod warunkiem, że były one związane z wcześniej wykonywaną pracą na wspomnianych zasadach.

Wysokość emerytury tancerza zawodowego

Projekt określa także wysokość emerytury tancerza zawodowego. Kwota tej emerytury nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury. Obecnie wysokość najniższej emerytury wynosi 1878,91 zł.

Projekt zakłada wejście w życie przepisów wprowadzających emeryturę tancerza zawodowego z dniem 1 stycznia 2026 r.

Resort pracy daje minus Senatorom

Jeszcze podczas prac w senackich komisjach, resort rodziny negatywnie ocenił projekt ustawy. W naszej ocenie kluczowym rozwiązaniem, które umożliwi znalezienie adekwatnych, satysfakcjonujących środków utrzymania przez tancerzy po zakończeniu kariery zawodowej, nie powinny być wcześniejsze emerytury – powiedział podczas jednego ze wspólnych posiedzeń senackich Komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; Kultury i Środków Przekazu oraz Ustawodawczej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wskazał, że w ocenie resortu, alternatywą powinny być środki związane z przekwalifikowaniem zawodowym i prawem do tego przekwalifikowania zawodowego zagwarantowane na podstawie ustawy.

W ocenie MRPiPS wprowadzenie kolejnej kategorii wcześniejszych emerytur nie jest spójne z zasadami konstrukcyjnymi systemu ubezpieczeń społecznych, w tym systemu emerytalnego wykreowanego po 1999 r. Dodał, że uprawnienia emerytalne, uwzględniające uwarunkowania fizyczne i uwarunkowania psychiczne związane z wykonywaniem pracy tancerza, są dzisiaj właściwie zagwarantowane w ustawie o emeryturach pomostowych.