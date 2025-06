Od 1 marca 2026 r. najniższa emerytura 1 970,98 zł brutto [Propozycja Rady Ministrów]

W czwartek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku, na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. Propozycja ta przełoży się na co najmniej 4,9-procentowy wzrost emerytur i rent.

Od 1 marca 2026 r. najniższa emerytura 1970,98 zł brutto [Propozycja Rady Ministrów]

Przy powyższym założeniu prognozowana najniższa emerytura od 1 marca 2026 r. wynosić będzie 1 970,98 zł brutto, co oznacza wzrost o 92,07 zł w porównaniu z najniższą emeryturą wypłacaną od 1 marca 2025 r. Od 1 marca 2025 roku minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna wynoszą 1 878,91 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to natomiast 1 409,18 zł.

Waloryzacja emerytur i rent 2026

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Ta zaś polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu. Waloryzacji podlega zarówno kwota świadczenia, jak i podstawa jego wymiaru – w wysokości obowiązującej na ostatni dzień lutego roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Proces ten obejmuje wszystkie emerytury i renty przyznane przed datą waloryzacji.

Podstawa prawna Art. 88. [Coroczna waloryzacja emerytur i rent] 1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.

2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.

3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego

O tym, o ile dokładnie zostanie powiększony wskaźnik waloryzacji w danym roku, decydują coroczne negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego, prowadzone w czerwcu – rok przed planowaną waloryzacją. W przypadku, gdy Rada Dialogu Społecznego w ciągu 14 dni od przedstawienia przez stronę rządową danych makroekonomicznych (w tym prognozowanego wskaźnika inflacji) dojdzie do porozumienia, przyjęta wysokość zwiększenia zostanie ogłoszona w "Monitorze Polskim" w drodze komunikatu ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

W przypadku braku porozumienia, Rada Ministrów w ciągu 21 dni od zakończenia negocjacji ustala tę wysokość samodzielnie – w drodze rozporządzenia, na podstawie dostępnych prognoz gospodarczych. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest w „Monitorze Polskim” przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego – w ciągu trzech dni roboczych od publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z art. 94 ustawy, Prezes GUS publikuje w „Monitorze Polskim” następujące komunikaty: