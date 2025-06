Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2025 r.

Nauczyciele co roku otrzymują świadczenie urlopowe wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, którego wysokość zależy od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia. To ustawowo zagwarantowane wsparcie finansowe, wypłacane do końca sierpnia, ma na celu ułatwienie letniego wypoczynku pedagogom.

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli: co warto wiedzieć?

Każdego roku, zanim nauczyciele rozproszą się na zasłużony wakacyjny odpoczynek, mają prawo do otrzymania świadczenia urlopowego. Jest to forma wsparcia finansowego, która wynika z przepisów ustawy – Karty Nauczyciela (art. 53) i ściśle związana jest z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Co to jest świadczenie urlopowe? Kiedy wypłata?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli to coroczna wypłata ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, która ma na celu wsparcie finansowe nauczyciela w czasie letniego wypoczynku. Wypłacane jest ono najpóźniej do końca sierpnia danego roku. Oznacza to, że nauczyciele mogą spodziewać się wypłaty świadczenia urlopowego do 31 sierpnia 2025 r.

Ile wynosi świadczenie urlopowe dla nauczycieli?

Wysokość świadczenia uzależniona jest od tzw. odpisu podstawowego, który ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru etatu nauczyciela i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Podstawą do wyliczenia świadczenia jest 110 proc. tzw. kwoty bazowej obowiązującej na 1 stycznia danego roku.

W 2025 roku odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przypadający na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 5978,30 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z 2024 roku, które – zgodnie z ustawą budżetową – wyniosło 5434,82 zł.

Zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela, wysokość świadczenia urlopowego, które przysługuje nauczycielom, jest ściśle powiązana właśnie z tym odpisem. Świadczenie to stanowi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia – i przy wyliczeniach bierze się pod uwagę wyższą z dwóch wartości: średnie wynagrodzenie z całego poprzedniego roku lub z jego drugiego półrocza.

W efekcie, w 2025 roku nauczyciel otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 2723,40 zł brutto. To o 306,26 zł więcej niż w roku poprzednim, kiedy wynosiło ono 2417,14 zł.

Warto jednak pamiętać, że choć przepisy przewidują jednakową wysokość świadczenia dla wszystkich nauczycieli, nie oznacza to, że każdy dostanie identyczny przelew – ostateczna kwota może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika. Nauczyciel zatrudniony na cały etat przez cały rok otrzyma pełną wysokość świadczenia urlopowego, a ci pracujący na część etatu lub tylko przez część roku – proporcjonalnie mniejszą kwotę.

Kto jeszcze korzysta ze środków funduszu?

Poza aktywnymi nauczycielami, prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają także:

nauczyciele będący emerytami i rencistami,

nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne.

Dla tych grup również dokonywany jest odpis na fundusz, jednak w niższej wysokości – 42 proc. kwoty bazowej, w odniesieniu do przeciętnej liczby uprawnionych w danym roku.

Co w przypadku likwidacji szkoły?

W sytuacji, gdy szkoła zostaje zlikwidowana lub przekazana innemu podmiotowi (np. fundacji, stowarzyszeniu), organ prowadzący musi wyznaczyć inną placówkę, w której nadal będą naliczane i wypłacane świadczenia socjalne dla byłych pracowników – emerytów i rencistów. Tym samym zabezpiecza się ich prawo do korzystania ze wsparcia na takich samych zasadach, jakie obowiązują w nowo wskazanej szkole.