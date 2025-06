Aż 177 dni wolnych – najbliższy rok szkolny będzie prawdziwym wyzwaniem dla pracujących rodziców [szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2025/2026]

Aż 177 dni wolnych od zajęć lekcyjnych – tak wygląda kalendarz na rok szkolny 2025/2026

Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalendarzem roku szkolnego 2025/2026, który rozpocznie się 1 września 2025 r. (w poniedziałek) i zakończy 26 czerwca 2026 r. (w piątek) – w najbliższym roku szkolnym, uczniowie będą mieć aż 177 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (jest to niemal pół roku wolnego). Do szkoły pójdą natomiast w 188 dni.

Które dni będą dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2025/2026?

W roku szkolnym 2025/2026, wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

11 listopada 2025 r. (Narodowe Święto Niepodległości) – będący dniem ustawowo wolnym od pracy (na podstawie art. 1519 par. 1 kodeksu pracy – również dla nauczycieli), a tym samym – dniem wolnym od zajęć lekcyjnych w szkołach, 22 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. – w ramach zimowej przerwy świątecznej, 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok) – będący dniem ustawowo wolnym od pracy, a tym samym – dniem wolnym od zajęć lekcyjnych w szkołach, Odpowiednio: 19 stycznia 2026 r. – 1 lutego 2026 r. (dla uczniów z województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), 2 lutego 2026 r. – 15 lutego 2026 r. (dla uczniów z województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego) i 16 lutego 2026 r. – 1 marca 2026 r. (dla uczniów z województwa podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego)

w ramach ferii zimowych,

2 kwietnia 2026 r. – 7 kwietnia 2026 r. – w ramach wiosennej przerwy świątecznej, 1 maja 2026 r. (Święto Państwowe) – będący dniem ustawowo wolnym od pracy, a tym samym – dniem wolnym od zajęć lekcyjnych w szkołach, 4 czerwca 2026 r. (dzień Bożego Ciała) – będący dniem ustawowo wolnym od pracy, a tym samym – dniem wolnym od zajęć lekcyjnych w szkołach, 27 czerwca 2026 r. – 31 sierpnia 2026 r. – w ramach ferii letnich.

Do tego dochodzą oczywiście pozostałe soboty i niedziele, które nie przypadają w ww. dni i które również są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych, w okresie od 1 września 2025 r. do 26 czerwca 2026 r. Wszystkie te dni, dają łączną liczbę 177 dni wolnych w roku szkolnym 2025/2026.

W kalendarzu na rok 2025 i 2026, dni te przypadają w następujący sposób:

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026 - rok 2025

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026 - rok 2026

Dodatkowe dni wolne (poza wspomnianymi 177 dniami), czyli tzw. dni dyrektorskie. Jest kilka warunków

Poza wspomnianymi 177 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2025/2026, dodatkowe dni wolne – w każdym roku szkolnym, a więc również w roku szkolnym 2025/2026 – może jeszcze ustalić dyrektor szkoły (są to tzw. dni dyrektorskie).

Prawo dyrektora szkoły do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wspomnianych dni dyrektorskich) wynika z par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Mogę one zostać wyznaczone przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada ta nie została powołana – rady pedagogicznej oraz rady rodziców i samorządu uczniowskiego w wymiarze nieprzekraczającym, w danym roku szkolnym, dla:

szkół podstawowych – 6 dni i odpowiednio liceów ogólnokształcących i techników – 10 dni.

Takie dni dyrektorskie, ustalane są zazwyczaj w dni w których w szkole odbywają się egzaminy ósmoklasisty, egzaminy maturalne, a niekiedy również – rekolekcje. Warunkiem ich ustalenia, zgodnie z przepisami – jest poinformowanie o nich nauczycieli, uczniów i rodziców, nie później niż do dnia 30 wrześnie danego roku szkolnego. Nie mogą zatem zostać ustalone np. na miesiąc albo jeszcze w krótszym terminie przed wyznaczonym „wolnym”.

W odniesieniu do ewentualnych dni wolnych od zajęć lekcyjnych, ustalonych w ramach dni dyrektorskich na czas rekolekcji, warto również zwrócić uwagę, że – zgodnie z par. 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – ustalenie dni dyrektorskich na ten czas, nie zwalnia szkoły z obowiązku pełnienia w tym czasie – wobec uczniów niebiorących udziału w rekolekcjach – funkcji opiekuńczej i wychowawczej. W czasie rekolekcji – szkoła nie może zatem „posłać” do domu dzieci, które w nich nie uczestniczą, a zobowiązana jest co najmniej do organizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Finalnie – w roku szkolnym 2025/2026 – dni, w które rodzice (pracujący w weekendy) będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom, uwzględniając dni dyrektorskie – może być zatem jeszcze więcej niż 177.

Ile dni wolnych w roku kalendarzowym, osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy może wykorzystać na sprawowanie opieki nad zdrowym dzieckiem?

Poza urlopem wypoczynkowym, który – co do zasady – przysługuje w wymiarze 20 lub odpowiednio 26 dni w roku kalendarzowym (w zależności od stażu pracy), rodzicom i opiekunom prawnym dziecka, w każdym roku kalendarzowym, przysługują ponadto dwa rodzaje zwolnień od pracy, w celu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, tj.:

2 dni (lub odpowiednio – 16 godzin) zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, potocznie zwane „dwoma dniami opieki na dziecko” oraz 60 dni (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 8 rok życia – 30 dni) zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, za czas którego przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Pierwsze z powyższych zwolnień – 2 dni opieki na dziecko – przysługuje w wymiarze (jak łatwo się domyślić) w wymiarze 2 dni (lub odpowiednio – 16 godzin) w roku kalendarzowym, osobom zatrudnionym na podstawie:

umowy o pracę (niezależnie od tego czy jest to umowa na okres próbny, czas określony, nieokreślony czy w celu zastępstwa nieobecnego pracownika),

powołania,

wyboru,

mianowania lub

spółdzielczej umowy o pracę.

Mogą z niego skorzystać nie tylko rodzice, ale wszystkie osoby wychowujące dziecko w wieku do lat 14, a wiec również przysposabiający (czyli rodzice adopcyjni), rodzice zastępczy oraz wychowujący dziecko bez więzi formalnej (czyli macochy lub ojczymowie). Warto również mieć na względzie, że prawo do skorzystania ze zwolnienia wygasa w dniu ukończenia przez dziecko 14 roku życia, a nie na koniec roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 14 lat.

Co również istotne w zakresie wymiaru powyższego zwolnienia – 2 dni (lub odpowiednio – 16 godzin w roku kalendarzowym) przysługuje łącznie:

na wszystkie dzieci w wieku do lat 14 w rodzinie – czyli, jeżeli w rodzinie jest np. troje dzieci w tym wieku – rodzicom nadal będą przysługiwały tylko 2, a nie 6 dni zwolnienia w danym roku,

– czyli, jeżeli w rodzinie jest np. troje dzieci w tym wieku – rodzicom nadal będą przysługiwały tylko 2, a nie 6 dni zwolnienia w danym roku, obojgu rodzicom i to bez względu na liczbę pracodawców, u których są zatrudnieni – czyli, w zakresie wykorzystanym przez matkę dziecka (w ramach jej wszystkich stosunków pracy w danym roku kalendarzowym), nie będzie mógł już skorzystać ze zwolnienia ojciec i odwrotnie.

Za czas zwolnienia – pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. W zakresie niewykorzystanym – dni (lub odpowiednio – godziny) zwolnienia – nie przechodzą na następny rok kalendarzowy ani nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny. Warto zatem, do 31 grudnia każdego roku, skorzystać ze zwolnienia w pełnym wymiarze.

Drugie z powyższych zwolnień – 60 dni (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 8 rok życia – 30 dni) zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, za czas którego przysługuje zasiłek opiekuńczy – przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie chorobowe (zarówno te obowiązkowe, jak i dobrowolne). W każdym przypadku (gdyż są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym), będą zatem mogły skorzystać ze zwolnienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej – prawo do skorzystania ze zwolnienia, będzie uzależnione od podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ze zwolnienia na opiekę nad zdrowym dzieckiem nie skorzystają natomiast osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, która nie stanowi odrębnego tytułu do ubezpieczenia chorobowego.

Zwolnienie przysługuje na dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione (czyli inaczej – adoptowane), a także dzieci przyjęte na wychowanie lub utrzymanie (w ramach rodziny zastępczej lub bez jakiejkolwiek więzi formalnej), m.in. w następujących okolicznościach:

w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko (np. z powodu jakiejś awarii),

żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub (np. z powodu jakiejś awarii), pobytu w szpitalu lub choroby małżonka lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli choroba ta uniemożliwia mu sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz

braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez jego matkę lub małżonkę ubezpieczonego taty, stale opiekującą się dzieckiem, z powodu porodu

i tylko do ukończenia dziecko 8 roku życia.

W przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym natomiast – zwolnienie przysługuje ponadto w sytuacji:

pobytu w szpitalu lub choroby małżonka lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli choroba ta uniemożliwia mu sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz

braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez jego matkę lub małżonkę ubezpieczonego taty, stale opiekującą się dzieckiem, z powodu porodu,

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zwolnienie nie będzie jednak przysługiwało, jeżeli dzieckiem może zaopiekować się inny członek rodziny, zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym (np. babcia lub dziadek).

Z powyższego zwolnienia, można zatem skorzystać wyłącznie w wyjątkowych, wyżej określonych okolicznościach i nie przysługuje ono na dni wolne od zajęć lekcyjnych, które zostały z góry zaplanowane w kalendarzu na dany rok szkolny. Warto również podkreślić, że określony ustawowo limit zwolnienia (60 lub odpowiednio – 30 dni) przysługuje przy tym łącznie:

na wszystkie dzieci ,

, na opiekę nad dzieckiem zdrowym, jak i dzieckiem chorym – czyli, jeżeli całe 60 dni zostanie wykorzystanych na opiekę nad dzieckiem chorym, nie pozostaną już do wykorzystania żadne dni opieki nad dzieckiem zdrowym,

– czyli, jeżeli całe 60 dni zostanie wykorzystanych na opiekę nad dzieckiem chorym, nie pozostaną już do wykorzystania żadne dni opieki nad dzieckiem zdrowym, na dzieci, jak i innych członków rodziny , na opiekę nad którymi – w przypadku ich choroby – również można uzyskać zwolnienie od pracy oraz

, na opiekę nad którymi – w przypadku ich choroby – również można uzyskać zwolnienie od pracy oraz obojgu rodzicom.

Za czas powyższego zwolnienia, przysługuje zasiłek opiekuńczy, w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy – za pełne miesiące kalendarzowe podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

