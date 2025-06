100 tys. zł do podziału za jeden wiatrak dla osób zamieszkałych w odległości do 1000 m od turbiny wiatrowej [Ustawa]

100 tys. zł do podziału za jeden wiatrak dla osób zamieszkałych w odległości do 1000 m od turbiny wiatrowej - zgłoszono poprawkę do ustawy. Trwają sejmowe prace nad ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej.

rozwiń >

Specjalny fundusz partycypacyjny dla mieszkańców terenów przy wiatrakach

23 czerwca bieżącego roku, w trakcie sejmowych prac nad ustawą o “Inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej”, zaproponowano poprawkę wprowadzającą specjalny fundusz partycypacyjny dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w odległości do 1000 m od nowobudowanych turbin wiatrowych. Rozwiązanie to może stanowić alternatywę dla przepisów, które mają wejść w życie w październiku 2026 roku, zapewniających mieszkańcom możliwość zakupu udziału do 10% produkcji energii z parku wiatrowego.

REKLAMA

100 tys. zł na jedną turbinę wiatrową rocznie

Na mocy nowej poprawki sejmowej, wytwórca energii z nowobudowanych elektrowni wiatrowych będzie zobowiązany do odprowadzania do funduszu partycypacyjnego kwoty wynoszącej 20 tys. PLN za każdy 1 MW mocy zainstalowanej turbiny wiatrowej. Uczestnikami funduszu byliby właściciele i współwłaściciele budynków oraz lokali mieszkalnych położonych w promieniu do 1000 metrów od nowobudowanych turbin. Wysokość wypłaty dla jednego beneficjenta będzie zależała od liczby tego typu budynków oraz zgromadzonych środków partycypacyjnych. Przy założeniu, że moc nowoczesnej turbiny to 5 MW, oznacza to, że do podziału będzie 100 tys. zł na jedną turbinę wiatrową każdego roku.

10% udziałów w mocy wytwórczej na okres 15 lat

Mechanizm ten może stanowić alternatywę dla przyjętych przez Sejm w 2023 roku przepisów. Zgodnie z obowiązującymi na tę chwilę przepisami inwestor realizujący inwestycję wiatrową, od października 2026 roku, będzie musiał zaoferować mieszkańcom danej gminy możliwość objęcia do 10% udziałów w mocy wytwórczej parku wiatrowego na okres 15 lat. Właściciel nieruchomości będzie mógł zgłosić chęć objęcia udziału na poziomie maksymalnie 2 kW mocy elektrowni. W praktyce koszt objęcia takiego udziału można obecnie szacować na około 10 tys. zł za 2 kW. Okres zwrotu takiej inwestycji po stronie mieszkańca szacowany jest na 7 lat.

Korzyści z wiatraków dla mieszkańców najbliższych terenów

Obydwa rozwiązania mają na celu zwiększenie akceptacji dla lądowej energetyki wiatrowej poprzez transfer korzyści bezpośrednio do lokalnych społeczności. Najnowsza propozycja, w odróżnieniu od przepisów umożliwiających nabycie 10% udziałów produkcji parku wiatrowego, jest korzystniejsza dla osób, których nieruchomości zlokalizowane są w bezpośredniej okolicy planowanych turbin wiatrowych. Fundusz partycypacyjny to prostszy mechanizm, który przewiduje regularne i bezpośrednie wsparcie finansowe bez konieczności angażowania własnych środków przez mieszkańców – co stanowi szczególną wartość dla osób mniej zamożnych lub niechętnych inwestowaniu własnego kapitału na etapie początkowych prac projektowych – komentuje Małgorzata Szambelańczyk, Country Manger Eurowind Energy w Polsce.

Eurowind Energy

Eurowind Energy to jeden z największych graczy na rynku OZE w Europie, obecny w Polsce od 2011 roku. Firma specjalizuje się w budowie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, innowacjami oraz troską o relacje z lokalnymi społecznościami. Obecnie zarządza w Polsce odnawialnymi źródłami o łącznej mocy 323 MW, a w fazie rozwoju pozostają kolejne projekty o łącznej mocy 6 GW. W związku z tym Polska pozostaje dla Eurowind Energy rynkiem strategicznym i dlatego ostateczny kształt przepisów dotyczących partycypacji społecznej w OZE przez okolicznych mieszkańców jest dla firmy tak ważny. Eurowind Energy aktywnie współpracuje z samorządami i ściśle wspiera rozwój OZE w zgodzie z lokalnymi potrzebami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Reguła 10H

Branża energetyki wiatrowej w Polsce ma przed sobą duży potencjał rozwoju. Jedną z najważniejszych barier dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce była tzw. „reguła 10H” z 2016 roku, uniemożliwiająca budowę nowych farm wiatrowych bliżej niż dziesięciokrotność wysokości turbiny od zabudowań oraz terenów chronionych. Przełom nastąpił w marcu 2023 roku, kiedy znowelizowano ustawę i zmniejszono wymagany dystans do 700 metrów, wprowadzając jednocześnie partycypację społeczną na poziomie 10%. Przepisy zapewniające możliwość nabycia udziałów przez mieszkańców, nie weszły jednak do tej pory w życie. Teraz mogą zostać zastąpione zdecydowanie prostszym i bardziej korzystnym rozwiązaniem.

Energetyka wiatrowa to najtańsze i najbezpieczniejsze źródło energii

Energetyka wiatrowa to najtańsze i najbezpieczniejsze źródło energii, które w dłuższej perspektywie istotnie poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki. Rozszerzenie udziału lokalnej społeczności w projektach OZE może być bodźcem do kolejnych inwestycji oraz podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczem do szybkiego rozwoju branży będą ambitna i przewidywalna polityka energetyczna, dostosowanie sieci, rozwój magazynowania energii oraz efektywne procesy administracyjne. Współpraca biznesu, samorządów i mieszkańców pozwoli w pełni wykorzystać potencjał lądowej energetyki wiatrowej na rzecz transformacji energetycznej Polski - dodaje Małgorzata Szambelańczyk.

Źródło: Eurowind Energy