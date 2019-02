Kary dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych - nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

Omawiając katalog kar należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w ostatniej nowelizacji zmienił warunki obniżenia wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie przyjęto, że obniżenie wynagrodzenia zasadniczego wynosi 5%-50% w okresie od sześciu miesięcy do dwóch lat. Niestety nie zostało wprost wskazane co ma decydować o tym, czy wynagrodzenie zasadnicze będzie obniżone o 5%, 25% czy 50%. Dodatkowo pojawia się wątpliwość, czy tak szeroki wachlarz nie doprowadzi do sytuacji, że za podobne przewinienie będą stosowane różne wskaźniki procentowe w oparciu np. o relacje koleżeńskie czy służbowe. Ustawodawca jedynie wskazał ogólne zasady obniżenia wynagrodzenia zasadniczego. Mianowicie, w art. 123 §1 PrUSP przyjęto, że jeżeli orzeczona została kara złożenia sędziego z urzędu, a sąd dyscyplinarny wcześniej nie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych, wyrok wywołuje zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych, z jednoczesnym obniżeniem do 50% jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Z kolei w art. 129 § 3 PrUSP ustanowiono, że sąd dyscyplinarny, zawieszając sędziego w czynnościach służbowych, obniża w granicach od 25% do 50% wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia; nie dotyczy to osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o ubezwłasnowolnienie. a następnie w § 3a. przyjęto, że jeżeli sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego w stanie spoczynku do odpowiedzialności karnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, z urzędu obniża w granicach od 25% do 50% wysokość jego uposażenia na czas trwania postępowania dyscyplinarnego.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

reklama reklama

Kolejną karą, której należy poświęcić kilka słów jest przeniesienie na inne miejsce służbowe. Przeniesienie na inne miejsce służbowe zgodnie z nowelizacją ustawy PrUSP polega na przeniesieniu sędziego sądu rejonowego do sądu rejonowego z siedzibą na obszarze innej apelacji, sędziego sądu okręgowego do sądu okręgowego z siedzibą na obszarze innej apelacji zaś sędziego sądu apelacyjnego do innego sądu apelacyjnego. Wskazane warunki są bardzo ogólne, albowiem ustawodawca określa tylko do jakiego sądu należy przenieść ukaranego sędziego, zaś nie wskazuje, czy taki sędzia musi zostać przeniesiony do tego samego wydziału, w którym wypełniał obowiązki czy może zostać przeniesiony np. z wydziału karnego do wydziału cywilnego czy wydziału ksiąg wieczystych, w którym jest zupełnie inna specyfika pracy. Istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, że ustawodawca nakazuje przeniesienie sędziego na ten sam szczebel sądu, w którym orzekał przed przeniesieniem. Nie zostało natomiast wskazane, czy sędziego można przenieść na niższy szczebel orzeczniczy.

Należy zwrócić uwagę, na fakt, że w przypadku wymierzenia kary w postaci nagany, kary obniżenia wynagrodzenia zasadniczego, usunięcia z zajmowanej funkcji czy przeniesienie na inne miejsce służbowe ustawodawca dodaje kolejne ograniczenia, które polega na pozbawieniu możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, niemożność udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu lub kierownika ośrodka zamiejscowego sądu

Ostatnią karą dyscyplinarną jest złożenie sędziego z urzędu i jest to najsurowsza kara dyscyplinarna jaka może zostać udzielona sędziemu i definitywnie zamyka mu drogę do sprawowania urzędu.

Polecamy serwis: Prawo karne