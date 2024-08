Wydłużenie terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności do 31 marca 2025 r. Jest podpis prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ma on zabezpieczyć osoby z niepełnosprawnościami przed nagłą utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie dotychczasowego orzeczenia. Chodzi o orzeczenia, które wygasają z dniem 30 września 2024 r.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowela ta ma na celu wprowadzenie regulacji niwelujących negatywne skutki upływu, z dniem 30 września 2024 r., terminów ważności orzeczeń, które zostały wydłużone ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r.

Orzeczenia o niepełnosprawności do 30 września 2024 r.

Zdaniem resortu rodziny, liczba osób, których orzeczenia wygasają z upływem 30 września 2024 r. wynosi ok. 399 599 osób. W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności wymienionych orzeczeń konieczne było przygotowanie regulacji, które pozwolą na wprowadzenie przepisów umożliwiających zachowanie statusu osób niepełnosprawnych w trakcie oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia. Nowelizacja ma zabezpieczyć osoby z niepełnosprawnościami przed nagłą utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Wydłużenie terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności do 31 marca 2025 r.

Nowelizacja umożliwia zachowanie statusu osoby niepełnosprawnej przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia, a tym samym zabezpieczają te osoby przed utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Wniosek o wydanie orzeczenia 2 miesiące przed upływem terminu

Zgodnie z ustawą osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony będzie mogła wystąpić do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności nie wcześniej niż na 2 miesiące przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia. W przypadku osób poniżej 16 roku życia, które będą ubiegały się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, będzie można złożyć wniosek o wydanie tego orzeczenia do 3 miesięcy przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Zachowanie ważności dotychczasowych orzeczeń

Dotychczasowe orzeczenia ustalające niepełnosprawność lub ustalające stopień niepełnosprawności zachowają swoją ważność nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. W przypadku orzeczeń o niepełnosprawności, wprowadzono zastrzeżenie, że zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. Oznacza to wydłużenie terminu ważności orzeczenia do maksymalnie 31 marca 2025 r. dla tych osób, które będą w trakcie oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności.

