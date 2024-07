Zasiłek stały 2024 i 2025 r.: Ile wynosi, kryterium dochodowe, czy wlicza się do emerytury

Zasiłek stały 2024 i 2025 r. Ile wynosi w 2024 r.? Czy ulegnie zmianie w 2025 r.? Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Czy wpłyną na wysokość zasiłku stałego? Czy zasiłek stały wlicza się do emerytury?

Zasiłek stały przyznawany jest osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi różnicę między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. W przypadku zaś osoby w rodzinie jest to różnica między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały 2024 i 2025 r.: ile wynosi

Maksymalny zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej stanowi 130 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W 2024 r. osoba samotnie gospodarująca może otrzymać maksymalny zasiłek stały w wysokości 1000 zł. Zasiłek stały w przypadku osoby w rodzinie ustala się na podstawie różnicy między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zasiłek stały 2024 i 2025 r.: kryterium dochodowe

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie 1010 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł. Dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł. Oznacza to wzrost o 223 zł. Od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie także maksymalny zasiłek stały. Dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosił 1229 zł. Oznacza to wzrost o 229 zł.

Zasiłek stały 2024 i 2025 r.: czy wlicza się do emerytury

Tak. Zasiłek stały wliczany jest przy ustalaniu wysokości emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury bądź renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia czas aktywności zawodowej, przebywania na zwolnieniach, a także pobierania zasiłków i innych świadczeń.