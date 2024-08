Renta wdowia: Wypłaty od 1 lipca 2025 r. Będzie działała wstecz. Nowela czeka na podpis prezydenta

Ostateczną decyzję w sprawie dopłat z KPO do używanych samochodów elektrycznych podejmie resort klimatu; a raczej skłania się on ku ograniczeniu dopłat do takich aut i koncentracji na dopłatach do aut nowych. Taką informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Przypomniał, że wprowadzenie dopłat dla używanych elektryków było pomysłem KE.