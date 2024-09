Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia pdf - jak wypełnić i gdzie złożyć? [Druk]

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (PPW) jest niezbędny do otrzymania decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, a następnie świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Jak wypełnić wniosek i gdzie należy go złożyć? Oto druk pdf do pobrania.

Gdzie złożyć Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (PPW)?

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (PPW) jest niezbędny do otrzymania decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, a następnie świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Wniosek ten składa się do WZON elektronicznie albo papierowo do powiatowego zespołu. WZON to Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy zespół przekaże wniosek do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wniosku załącza się kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - pdf, doc.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia PPW pdf gov.pl

Do pobrania Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w formacie pdf - pobierz druk

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem PPW-K gov.pl

Do pobrania Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem PPW-K w formacie pdf - pobierz druk

Jak wypełnić Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia?

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wypełnia się literami drukowanymi i zgodnie ze stanem faktycznym. Jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku wpisuje się na przykład "Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie mazowieckim". Następnie podaje się adres tego zespołu. Następnie zaznacza się, z jakiej przyczyny składany jest wniosek. W dalszej kolejności wypełnia się dane osoby niepełnosprawnej, która stara się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Jeśli osoba niepełnosprawna samodzielnie składa wniosek pomijamy część III i IV dotyczącą ewentualnego przedstawiciela ustawowego i osoby upoważnionej. W części V należy zaznaczyć, jakie ostateczne orzeczenie o niepełnosprawności dana osoba posiada (zaznaczamy jedno orzeczenie). W kolejnej części wyraża się zgodę na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Część VII to załączniki. Zaznacza się dwa pierwsze czyli kwestionariusz samooceny oraz kopia orzeczenia o niepełnosprawności. Na końcu podpisuje się oświadczenie o prawdziwości podanych danych.