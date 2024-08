Minimum 713 zł świadczenia wspierającego. Kto może ubiegać się o to świadczenie?

Minimum 713 zł świadczenia wspierającego. Od czego zależna jest wysokość tego świadczenia? Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające? Gdzie złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Jednym ze świadczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami jest świadczenie wspierające. Obowiązuje ono od 1 stycznia 2024 r. Mogą je uzyskać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 pkt. Decyzja ta wydawana na jest w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Minimum 713 zł świadczenia wspierającego

Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej, a także z poziomem potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Ta zaś od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł.

713 zł (40 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 pkt .

(40 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie . 1069 zł (60 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 75 do 79 pkt.

(60 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie 1425 zł (80 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 80 do 84 pkt .

(80 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie . 2138 zł (120 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85 do 89 pkt .

(120 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie . 3206 zł (180 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 90 do 94 pkt .

(180 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie . 3919 zł (220 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 pkt.

Świadczenie wspierające: harmonogram

Od 2024 r. o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 87 do 100 pkt. Od 2025 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 78 do 86 pkt. Od 2026 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 77 pkt.

Ważne Harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

Świadczenie wspierające: wniosek

Wniosek o świadczenie wspierające złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Można go złożyć dopiero po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek można złożyć poprzez: platformę PUE ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną.