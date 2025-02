Niepełnosprawność niewidoczna. Co oznacza i jaka pomoc? [PRZYKŁADY]

Nie każda niepełnosprawność jest widoczna od razu. Często zdarza się, iż choroby i związane z nimi dolegliwości utrudniają chorym codzienne funkcjonowanie, chociaż nie jest to łatwe do zauważenia przez otoczenie na pierwszy rzut oka. Kiedy mamy do czynienia z niepełnosprawnością ukrytą?

Jakich niepełnosprawności nie widać?

W praktyce w określonych przypadkach do niepełnosprawności ukrytych zaliczymy m.in. autyzm, zespół Aspergera, depresję, cukrzycę, choroby serca, stwardnienie rozsiane, chorobę Leśniowskiego-Crohna i wiele innych. Ważne jest, żeby pamiętać. iż nawet w przy niewidzialnej niepełnosprawności pacjenci mogą ubiegać się o szereg praw. Wiele z nich zależy od uzyskania orzeczenia: o niepełnosprawności (w przypadku dzieci) lub stopnia niepełnosprawności. Poniżej prezentujemy przykładowe z nich.

Jakie dofinansowanie z PFRON dla pracownika z autyzmem?

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać różnorodne formy wsparcia m.in. zwrot kosztów szkolenia czy dofinansowanie do wynagrodzeń. Wysokość takich dopłat zależy m.in. od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Przykładowo dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (kod 12-C w orzeczeniu) dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest odpowiednio wyższe. W 2025 r. łącznie wynosi zatem 4140 zł (dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności), 2585 zł (dla pracownika ze stopniem umiarkowanym) lub 1265 zł (dla stopnia lekkiego).

Czy na depresję można dostać rentę z ZUS?

To jedno z często zadawanych pytań. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jednak rzeczywiście osoba z depresją, która spełni określone warunki ma prawo otrzymać rentę. Jakie to warunki? Pierwszy z nich dotyczy uzyskania statusu osoby niezdolnej do pracy. Drugi wymóg to posiadanie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego. Zgodnie zaś z trzecim - niezdolność do pracy powinna powstać w okresach składowych lub nieskładkowych (lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania). W tego typu sprawach istotne jest uznanie, iż depresja wpływa na zdolności do wykonywania pracy.

Czy na cukrzycę można dostać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które przysługuje nie tylko osobom chorym na cukrzycę. Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenia wypłacają ośrodki pomocy społecznej. Ważne jest jednak, by posiadać odpowiednie orzeczenie. W przypadku dzieci (do 16 roku życia) jest to orzeczenie o niepełnosprawności, a później orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby ze stopniem umiarkowanym mogą otrzymać zasiłek, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Osoba, która ukończyła 75 lat może dostać zasiłek bez względu na niepełnosprawność. Przy spełnieniu ustawowych przesłanek osoba z cukrzycą może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny.

Podsumowanie

Osoby z niewidoczną niepełnosprawnością spotykają się niekiedy z obojętnością. Warto zatem być świadomym tego problemu, a w miarę możliwości pomóc, przekazując odpowiednią wiedzę lub kontakt do odpowiednich instytucji.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 44; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1961)

