Luka. WZON czy sąd? MOPS nie wiedzą, kiedy przestać płacić świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł. Znowu kłopoty dla osób niepełnosprawnych [stopień znaczny]

Przykład

Świadczenie wspierające przyznano od 1 stycznia 2024 r., ale decyzja o tym zapadła dopiero w listopadzie 2024 r. W takiej sytuacji świadczenie wspierające wypłaca się z mocą wsteczną od dnia złożenia wniosku. W naszym przypadku świadczenie wspierające wypłacono za okres od stycznia do listopada 2024 r. I teraz wprowadźmy do przykładu świadczenie pielęgnacyjne. Opiekun otrzymywał je od stycznia 2024 tak jakby nikt nie złożył wniosku o świadczenie wspierające. Jest to logiczne bo rodzina osoby niepełnosprawnej musi z czegoś żyć. Luka w przepisach polega na tym, że opiekun musi oddać świadczenie pielęgnacyjne za okres od stycznia 2024 r. To także jest logiczne – inaczej byłoby podwojenie świadczeń dla osoby niepełnosprawnej. Ale nie jest logiczne to, że opiekun musi też oddać składki ubezpieczeniowe (zdrowotna Narodowy Fundusz zdrowia i społeczne ZUS). Co jeżeli opiekun miał operację w czerwcu 2024 r? Za ten okres po oddaniu składek nie miał ubezpieczenia, ale dowiedział się o tym dopiero w listopadzie 2024 r.