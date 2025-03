Nowy nabór wniosków na dofinansowania z PFRON. Wnioski można składać do 31 marca 2025 r. Można uzyskać dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Trwa piąta tura programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny (PFRON) poinformował o uruchomieniu piątej tury naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Celem tego programu jest wzrost niezależności beneficjentów programu oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego. Program realizowany jest na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowy nabór wniosków na dofinansowania z PFRON

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego. Dofinansowanie zakupu samochodu używanego możliwe jest po spełnieniu określonych warunków.

Wysokość dofinansowania ma charakter degresywny i uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Dofinansowanie dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną w przypadku poniesienia kosztów do 150 tys. zł wynosi 80 proc. Zaś dla samochodów dostosowanych do podróży osób z niepełnosprawnością jako pasażera, dofinansowanie może wynosić do 85 proc. wartości samochodu do kwoty 130 tys. zł. Przy droższych samochodach, dofinansowania zmniejszają się.

PFRON w opublikowanym na stronie komunikacie poinformował, że Zarząd Funduszu przeznaczył kwotę 210 mln złotych do rozdysponowania w piątej turze naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Kwota ta ma zostać rozdysponowana na oddziały PFRON w połowie proporcjonalnie do liczby osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zamieszkują w województwach objętych kompetencjami poszczególnych Oddziałów oraz w połowie proporcjonalnie do liczby wniosków, które zostaną złożone w poszczególnych Oddziałach w piątej turze naboru wniosków.

Dofinansowanie: dla kogo?

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie PFRON, beneficjentem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością, może być osoba z niepełnosprawnością, która jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:

orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie może być ona umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Wnioski można składać do 31 marca 2025 r.

Wnioski w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością można składać od 3 marca. Nabór wniosków zakończy się 31 marca 2025 r. o godz. 23:59. Po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru wniosków, w każdym oddziale PFRON tworzona jest lista rankingowa złożonych wniosków ułożona wg sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów:

wieku osoby niepełnosprawnej do 65 roku życia - 1 punkt;

wieku osoby niepełnosprawnej od 4 roku życia - 1 punkt;

liczby osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym - 1 punkt.

W przypadku, gdy wnioski uzyskają taką samą liczbę punktów, brany jest pod uwagę termin złożenia wniosku.