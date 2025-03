Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r.: dla kogo, kiedy wniosek, wysokość

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r. Komu przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny? Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny? Jaka jest wysokość zasiłku pielęgnacyjnego? Czy ulegnie zmianie?

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych przysługujących po spełnieniu określonych kryteriów. Zasiłek ten szczegółowo został opisany w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest, by częściowo wspomóc pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony. Chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zostało na czas określony. W takich przypadkach, prawo do zasiłku przyznawane jest na czas określony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnym dzieciom;

osobom niepełnosprawnym (powyżej 16 roku życia) z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;

osobom powyżej 75 roku życia.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

W przypadku wyżej wymienionych osób, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje w momencie, gdy dana osoba jest umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Nie będzie także przysługiwać wyżej wymienionym osobom, gdy członkom rodziny będą przysługiwać lub przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Należy także pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje w przypadku pobierania dodatku pielęgnacyjnego.

A co w przypadku, gdy dana osoba będzie pobierała jednocześnie dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny? Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, ZUS lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaci emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekaże tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego. Przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego zostanie uznane za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Weryfikacja wysokości zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych – podlega co trzy lata weryfikacji. Weryfikacja ta uwzględnia wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin., który bada, a następnie przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była weryfikowana w 2024 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostała na niezmienionym poziomie. Zasiłek pielęgnacyjny w dalszym ciągu wynosi zatem 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny: kiedy wniosek

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny najlepiej złożyć jak najszybciej. By go otrzymać, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Złożenie wniosku w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku ustalane jest od miesiąca, w którym wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności został złożony. Osoby, które złożą wniosek o zasiłek pielęgnacyjny po tym terminie, będą miały prawo do zasiłku pielęgnacyjnego począwszy od miesiąca, w którym złożyły wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku. Należy pamiętać o tym, by informować organ odpowiedzialny za wypłatę zasiłku o każdej zmianie, która ma wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Także o wyjeździe poza granice kraju.