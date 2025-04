Od 1 maja 2025 r. zmiany w rencie socjalnej

Renta socjalna jest świadczeniem przeznaczonym dla osób, które z powodu trwałego lub czasowego uszczerbku na zdrowiu nie są zdolne do podjęcia pracy zarobkowej. Przyznawana jest na podstawie określonych kryteriów, które muszą zostać spełnione zarówno pod względem wieku, jak i stanu zdrowia.

Kto może otrzymać rentę socjalną?

Podstawowym warunkiem ubiegania się o rentę socjalną jest ukończenie 18. roku życia (w przypadku kobiet – również możliwość zawarcia małżeństwa po ukończeniu 16 lat). Kluczowa jest jednak decyzja lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej, która musi potwierdzić całkowitą niezdolność do pracy, powstałą:

przed ukończeniem 18 roku życia,

w trakcie nauki

w szkole lub szkole wyższej zanim dana osoba skończyła 25 lat, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.



Ile wynosi renta socjalna w 2025 roku?

Jak co roku, świadczenie to podlega waloryzacji – jego wysokość zależy od wskaźnika inflacji i przeciętnego wzrostu wynagrodzeń. Od 1 marca 2025 roku minimalna renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto, wcześniej (do 28 lutego), renta socjalna wynosiła 1780,96 zł.

Renta socjalna: Jak złożyć wniosek?

Wniosek o rentę socjalną (dostępny m.in. na stronie ZUS) należy złożyć w miesiącu, w którym osoba zainteresowana osiąga pełnoletność lub – w przypadku osób pełnoletnich – jak najszybciej po spełnieniu warunków. Do formularza trzeba dołączyć:

zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9), wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

dokumentację medyczną (jeśli jest dostępna),

zaświadczenie o kontynuowaniu nauki (jeśli dotyczy),

wywiad zawodowy (druk OL-10) – w przypadku osób, które pracują,

zaświadczenie o przychodach i okresie zatrudnienia,

dokumenty potwierdzające pobieranie świadczeń (np. chorobowego czy rehabilitacyjnego),

dla rolników – zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych.

Ważne Renta socjalna może zostać przyznana na czas określony (gdy niezdolność do pracy jest czasowa) lub na czas nieokreślony (gdy niezdolność do pracy ma charakter trwały).

Od 1 maja 2025 roku ZUS zacznie wypłacać dodatek dopełniający do renty socjalnej. Będzie to dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy i jednocześnie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to będzie wypłacane razem z rentą socjalną, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.

Klienci, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający z urzędu, otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Za styczeń i luty jest to 2520 zł brutto. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto. Od dodatku będzie jednak zgodnie z przepisami odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy - przekazała Monika Folaron z biura prasowego ZUS.

Wysokość dodatku po waloryzacji z 1 marca 2025 roku wynosi 2610,72 zł miesięcznie. Od dodatku odliczane będą składki zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dodatek podlega również ewentualnym potrąceniom komorniczym – tak jak sama renta socjalna.

Kto otrzyma dodatek dopełniający do renty socjalnej automatycznie?

Osoby, które 1 stycznia 2025 r. miały już przyznaną rentę socjalną oraz były uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, nie muszą składać dodatkowego wniosku – dodatek do renty socjalnej zostanie przyznany automatycznie. Informację o jego przyznaniu można znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Kto musi złożyć wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej?

Wniosek o dodatek do renty socjalnej (formularz EDD-SOC) muszą złożyć osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 r. pobierały rentę socjalną, są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Po uzyskaniu takiego orzeczenia można wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatku. Formularze dostępne są w placówkach ZUS oraz online na stronie internetowej Zakładu.