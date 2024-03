Zasiłek pielęgnacyjny w 2024 roku czeka weryfikacja. Ile wynosi zasiłek dla osoby niepełnosprawnej lub po 75 roku życia i czy wzrośnie w tym roku? Dla kogo dokładnie przewidziane jest to świadczenie? Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny i jakie dokumenty załączyć?

Zasiłek pielęgnacyjny – co to jest?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych jednym z rodzajów tych świadczeń są świadczenia opiekuńcze. Do świadczeń opiekuńczych zalicza się zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny uregulowany jest w art. 16 tej ustawy.

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od wysokości dochodów w przeliczeniu na członka rodziny.

Dla kogo jest zasiłek pielęgnacyjny?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2024 roku? Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje, że zasiłek należy się:

niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia, po ukończeniu 75 roku życia.

Ważne Przebywanie w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie stanowi przesłankę wyłączającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny osoby niepełnosprawnej pobierają za granicą świadczenia z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zawierają inne postanowienia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2024 – ile wynosi?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2024 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie (§ 1 pkt 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna).

Czy wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny w 2024 roku?

Aktualna kwota zasiłku pielęgnacyjnego funkcjonuje już od 2019 roku. To 6. rok bez podwyżki świadczenia. W 2024 roku czeka je obowiązkowa weryfikacja (co 3 lata), co nie oznacza waloryzacji zasiłku. Rząd zdecyduje czy zasiłek pielęgnacyjny będzie wyższy. Dotychczasowy brak waloryzacji zasiłku usprawiedliwiany jest przez rządzących innymi działaniami podejmowanymi na rzecz osób niepełnosprawnych, np. wprowadzeniem świadczenia wspierającego.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie jest wysoka, dlatego traktowana jest jak dodatek, co z kolei wprowadza w błąd, ponieważ „dodatek pielęgnacyjny” funkcjonuje w ramach świadczeń emerytalno-rentowych i stanowi niezależne świadczenie przysługujące emerytom i rencistom. Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa odrębne świadczenia wypłacane przez inne organy.

Jak długo można pobierać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na czas nieokreślony. Wyjątek stanowi wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony. Wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, kiedy upływa termin ważności orzeczenia.

Jeśli dana osoba ma przyznane prawo do dodatku pielęgnacyjnego do emerytury lub renty, nie może pobierać dodatkowo zasiłku pielęgnacyjnego. Te dwa świadczenia wykluczają się wzajemnie.

Gdyby zdarzyło się tak, że osobie pobierającej zasiłek pielęgnacyjny ZUS (lub inny organ emerytalno-rentowy, np. KRUS) przyznał dodatek pielęgnacyjny, organ ten powinien pomniejszyć emeryturę lub rentę o wysokość wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego oraz zwrócić tę kwotę na rachunek właściwego organu. Takie przekazanie środków uważa się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny – gdzie złożyć?

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można otrzymać i złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której przekazano realizację świadczeń rodzinnych). Można go również znaleźć i wypełnić na stronie rządowej po zalogowaniu w serwisie www.empatia.mpips.gov.pl.

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Natomiast złożenie wniosku o zasiłek po 3 miesiącach od wydania tego orzeczenia skutkuje przyznaniem zasiłku od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny – jakie dane?

Jakie dane należy wpisać we wniosku o omawiany zasiłek? Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych świadczeń rodzinnych, wniosek o zasiłek pielęgnacyjny powinien zawierać następujące informacje:

dane dotyczące:

a) osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL [w przypadku jego braku - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość] oraz w sytuacji posiadania także adres poczty elektronicznej i numer telefonu,

b) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL [w przypadku braku - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość] - dotyczy wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na dziecko,

c) innych osób, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń rodzinnych; nazwę i adres organu właściwego; wskazanie świadczenia rodzinnego, którego wniosek dotyczy (zasiłek pielęgnacyjny); wskazanie, na kogo osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wnosi o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; wskazanie organu emerytalno-rentowego, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za członka rodziny; informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Ponadto, przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, organ właściwy uwzględnia także:

kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, który uprawnia do wykonywania pracy - w przypadku cudzoziemca innego niż cudzoziemiec wskazany w pkt 1.

W § 4 rozporządzenia uregulowano również, jakie elementy powinny znaleźć się w treści oświadczeń wymaganych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego. Taki dokument zawiera:

dane osoby składającej oświadczenie oraz dane członka rodziny, którego dotyczy oświadczenie (imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość); klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny gov.pl

Pobierz Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego >>>

Do wniosku załącza się:

orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z datą jej powstania lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy osoby po 75 roku życia)

Dodatkowo przy ustalaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego bierze się pod uwagę również inne dokumenty lub oświadczenia, które w danym przypadku są niezbędne do ustalenia prawa do tego zasiłku.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (D. U. z 2023, poz. 390) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021, poz. 1481) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023, poz. 1340)