Rząd: Próg dochodu w zasiłkach bez waloryzacji. Tylko 674 zł! Rodzinny 95 zł. Pielęgnacyjny 215,84 zł. Dodatek za wychowanie wciąż 400 zł

Są cztery przyczyny braku waloryzacji świadczeń rodzinnych.

1) Niektóre z tych świadczeń pokrywają się z 800 plus.

REKLAMA

2) Nie ma pieniędzy.

3) Rząd prawdopodobnie chce przekierować wsparcie w kierunku programu "Aktywni rodzice" - cechą programu jest wspieranie pracujących rodziców.

4) Zmiany w zasiłkach (likwidacja niektórych, połączenie z innymi).

Co to są świadczenia rodzinne?

Wprowadza je ustawa o świadczeniach rodzinnych. Waloryzacji raz na trzy lata podlegają:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny;

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy;

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b ustawy;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5) świadczenie rodzicielskie.

Waloryzacji nie będzie - ile wynoszą zasiłki, świadczenia, zapomogi bez podwyżki?

Zobaczmy jak niskie są to kwoty na podstawie zasiłku rodzinnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie tylko:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Nie będzie też podwyżek progów dochodowych

Są one bardzo niskie - znacząco niższe niż minimum egzystencji. Znów zobaczmy to na przykładzie zasiłku rodzinnego:

Próg dochodowy 1 - Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł (!).

Próg dochodowy 2 - Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Dotyczy to przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny.

Dla każdego, kto zna te limity dochodowe uruchamia się mechanizm niedowierzania.

WAŻNE! Należy odróżnić progi dochodowe w pomocy społecznej od progów dochodowych w świadczeniach rodzinnych. Tylko te dla pomocy społecznej rząd próbuje zmienić.

Pisaliśmy o tym w poniższych artykułach:

Wygląda to tak

Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to 1010 zł. Wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.

Dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł. Wzrost o 223 zł (37%)

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.: pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł), maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).



Rząd: Próg dochodu w zasiłkach bez waloryzacji. Tylko 674 zł! Rodzinny tylko 95 zł. Pielęgnacyjny 215,84 zł. Dodatek za wychowanie wciąż 400 zł

Nie będzie podwyżek:

1) dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie.

2) becikowego - 1000 zł, wypłata jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka,

3) świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie

4) zasiłku pielęgnacyjnego - (tylko) 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek rodzinny (i pielęgnacyjny i inne) - procedura waloryzacji Jak wyglądałaby waloryzacja, gdyby rząd zdecydował się podnieść wartość zasiłków, świadczeń i zapomóg?

Etap nr 1. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przedstawi rządowi tzw. próg wsparcia dochodowego (wskaźnik wiąże się z inflacją, ale nie ogranicza się tylko do inflacji, ale np. uwzględnia się wydatki rodziny na żywność, mieszkanie, odzież i obuwie, zdrowie, edukację).

Etap nr 2 (do 15 maja 2024 r.)

Na podstawie danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych rząd premiera Donalda Tuska przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości zwaloryzowanego np. zasiłku pielęgnacyjnego.

Etap nr 3 (do dnia 15 czerwca 2024 r.)

Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot waloryzacji.

Etap nr 4. Jeżeli 15 czerwca 2024 r. nie zostanie dotrzymany i Rada Dialogu Społecznego nie zajmie stanowiska, to rząd Donalda Tuska Rada określa, w drodze rozporządzenia, waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego (do 15 sierpnia 2024 r.).

REKLAMA

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

– 18 roku życia lub

– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

– 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Kto nie otrzyma zasiłku rodzinnego?

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Źródła: Gazeta Prawna. Informacje własne