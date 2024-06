232 tys. osób, tyle ma niezapłacone przeterminowane rachunki za telefon i Internet. Czy przyjdzie komornik, co za to grozi

Internet i telefon to narzędzia, bez których nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia. Nie służą już tylko do komunikowania, ale pozwalają na dostęp do wielu usług, stanowią centrum rozrywki, są przydatne w nauczaniu. Mimo to wiele osób dopuszcza do tego, by takich możliwości pozbawił ich komornik.

Niezapłacone rachunki za telefon i Internet: miliard złotych długu

Niezapłacone rachunki za telefon: co czwarty abonent płaci po terminie

Niezapłacone w terminie rachunki za Internet: jakie konsekwencje

W Krajowym Rejestrze Długów jest notowanych 232 tys. dłużników, którzy zalegają operatorom telekomunikacyjnym prawie miliard złotych.

83 proc. dłużników firm telekomunikacyjnych stanowią konsumenci. Ich zaległości w opłatach opiewają na 571 mln zł, czyli 60 proc. całej zaległej kwoty.

Na jedną osobę przypada średnio 3 tys. zł. Ponad połowę (57 proc.) dłużników stanowią mężczyźni. Do nich też należy ponad 58 proc. długu – prawie 333 mln zł.

Liderami pod względem nieopłaconych rachunków za telefon i Internet są osoby w wieku od 36 do 45 lat. Jest ich łącznie ponad 51 tys. i do spłaty mają 165,5 mln zł. Na drugim miejscu znajdują się dłużnicy w wieku 26-35 lat. W tej grupie blisko 46 tys. osób winnych jest 143,7 mln zł. Nic więc dziwnego, że operatorzy telekomunikacyjni przed zawarciem umowy sprawdzają potencjalnych klientów w biurze informacji gospodarczej. Od początku 2020 roku pobrali oni z Krajowego Rejestru Długów prawie 11 mln raportów o konsumentach i firmach, a ich liczba z każdym rokiem rośnie. Niezapłacone rachunki za telefon: co czwarty abonent płaci po terminie Jak informuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, z badania „Jak Polacy płacą rachunki”, zleconego przez KRD pod koniec 2023 roku, wynika, że niemal co czwartemu Polakowi w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się nie opłacić rachunku w terminie. 47 proc. z nich spóźniło się z opłatą za media.

Co dziesiąty nie opłacił rachunku w ogóle, a 30 procent przypadków dotyczyło rachunków za Internet i telefon. W rankingu priorytetów płatności, opłaty za telefon zajęły 12. miejsce, a za Internet 15. spośród 23 możliwych. – Zatem dla wielu Polaków rozliczanie się z operatorami telekomunikacyjnymi nie jest sprawą najważniejszą. Stąd weryfikacja potencjalnych klientów stanowi jedno z narzędzi, które teleoperatorzy wykorzystują, aby uniknąć współpracy z potencjalnym dłużnikiem – mówi Adam Łącki.

Niezapłacone w terminie rachunki za Internet: jakie konsekwencje

Korzystającym z usług telekomów często wydaje się, że jeden czy dwa niezapłacone rachunki zginą w morzu faktur wystawianych co miesiąc klientom. Właśnie ta masa powoduje, że operatorzy komórkowi skrupulatnie podchodzą do odzyskiwania należności, bo suma tych niezapłaconych pojedynczych faktur oznacza setki milionów strat.

Zlecają windykację zewnętrznym firmom, które mają odpowiednie kompetencje w obsłudze wierzytelności. – Operatorzy telekomunikacyjni powierzają nam odzyskanie płatności zarówno za abonament, jak i sprzęt, który klienci kupują na raty. Są to między innymi smartfony, których cena nierzadko przerasta możliwości finansowe dwudziesto-trzydziestolatków informuje – Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Jak dalej wyjaśnia ekspert, w młodszej grupie wiekowej presja na posiadanie gadżetów z najwyższej półki jest bardzo duża. Kiedy dojdzie do wypowiedzenia umowy z klientem z powodu niepłacenia, do windykacji trafiają kary wynikające z zerwania umowy, a także raty za telefony, tablety i dekodery. Do KRD jest również wpisanych 38 tys. przedsiębiorców, czyli zaledwie 17 proc. z wszystkich zadłużonych. Na ich koncie widnieje 89 tys. przeterminowanych zobowiązań na łączną kwotę 379,4 mln zł. Ponad 58 proc. z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze, które do zwrotu mają 142,5 mln zł. Spółki prawa handlowego, choć jest ich mniej, mają do spłaty więcej niż JDG-i – 236,9 mln zł.

