“Jak uniknąć ogromnych podwyżek energii”. MKiŚ ostrzega

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed stronami internetowymi, wiadomościami sms, zdjęciami wykorzystującymi wizerunki znanych osób zawierającymi linki wyłudzające dane. Grafiki i posty wzbudzające zaufanie z hasłem “jak uniknąć ogromnych podwyżek energii” pojawiły się w mediach społecznościowych. MKiŚ przypomina, że od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywała ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Klikanie w niesprawdzone linki i fałszywe informacje na temat sposobów uniknięcia drastycznych podwyżek jest jednym ze sposobów wyłudzania danych, oszustw oraz prowadzenia działań dezinformacyjnych, których celem jest wywołanie paniki.

Komunikat MKiŚ: Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami o ogromnych podwyżkach cen energii

Przed kliknięciem w link zawierający niepokojącą treść zastanów się, czy nie zawiera podejrzanych treści.



Nie klikaj w linki „jak uniknąć drastycznej podwyżki cen prądu/gazu/ciepła”. Pamiętaj, że rozwiązania chroniące odbiorców indywidualnych, samorządy, żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej działają automatycznie, bez składania wniosków.

REKLAMA

Wnioski o bon energetyczny od 1 sierpnia 2024 r.

Ministerstwo informuje, że teraz nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków. Jeśli będziesz zainteresowana/y bonem energetycznym to dopiero od 1 sierpnia 2024 r. będziesz mogła/mógł złożyć wniosek do urzędu gminy / ośrodka pomocy społecznej.



Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach.



Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.



Przygotowane przez MKiŚ przepisy zapewnią m.in. wsparcie dla 3,5 miliona rodzin o niższych dochodach, a także obniżą cenę maksymalną za energię do 500 zł/MWh. Działania osłonowe obejmą drugą połowę 2024 r.



Wniosek dotyczący bonu energetycznego trzeba będzie złożyć do gminy w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

Cena maksymalna za energię elektryczną

Na drugą połowę 2024 r. zostanie przedłużone obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie.



W drugiej połowie 2024 r. zostanie utrzymana dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla: instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali oraz małych i średnich przedsiębiorstw.



Taka sama cena maksymalna 693 zł/MWh będzie obowiązywała dla małych i średnich przedsiębiorstw.