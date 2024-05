MRPiPS: o waloryzacji 1010 zł dla samotnych i 823 zł dla rodzin. Co z propozycją rządu dla pomocy społecznej?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje waloryzację progów w ustawie o pomocy społecznej co roku. Obecnie jest co trzy lata, co spowodowało drastyczny spadek dostępności świadczeń z ustawy o pomocy społecznej dla obywateli.

Nie wiemy, czy komunikat ministerstwa oznacza, że nieaktualne są wcześniejsze propozycje rządu Donalda Tuska, który zaproponował, że od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej w następujący sposób: REKLAMA O ile podwyżki w ustawie o pomocy społecznej w 2025 r.? Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wyniesie 1010 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.

Dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł. Oznacza to wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.: pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł), maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).

MRPiPS: o waloryzacji w pomocy społecznej co roku MRPiPS jest za obowiązkową coroczną aktualizacją kryteriów uprawniających do pomocy. To "za" przejawia się w ten sposób, że powstaje zespół ekspercki, który opracuje propozycje nowelizacji przepisów. Co powiedział rzecznik MRPiPS Michał Syska: 1) "System pomocy społecznej wymaga zmiany, aby lepiej reagować na potrzeby osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Na takim stanowisku stoi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pracuje nad kompleksową reformą systemu pomocy społecznej" – powiedział. 2) Obecna ustawa ma już 20 lat. Zmiany wymagają zasady dotyczące ustalania kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy. Obecnie ich aktualizacja jest obowiązkowa raz na trzy lata. MRPiPS chcą wprowadzić obowiązkową coroczną aktualizację kryteriów", 3) W tym celu – jak poinformował - w ministerstwie powstaje zespół złożony z ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Usług Społecznych, który wspólnie wypracuje szczegółowe rekomendacje zmian. 4) W kontekście aktualnie obowiązujących przepisów Rada Ministrów skierowała do Rady Dialogu Społecznego propozycję podniesienia progów dochodowych o 30 proc. (234 złote) dla osoby samotnie gospodarującej i o 37 proc. (223 złote) dla osoby w rodzinie. 5) "W obu przypadkach jest to wzrost przekraczający współczynnik inflacji za lata 2022-2024 (planowana inflacja między styczniem 2022, a grudniem 2024 wyniesie 29,06 proc.). Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.: pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł), maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł)". Propozycje te będą teraz przedmiotem uzgodnień w Radzie Dialogu Społecznego, która do 15 czerwca może zaproponować Radzie Ministrów inne kwoty. Ostateczną decyzję zgodnie z ustawą rząd musi podjąć do 15 lipca. (PAP) Dlaczego MRPiPS wydało powyższy komunukat? W odpowiedzi na krytykę Przez krytykę. Najpierw Rada Ministrów poinformowała, że: "Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Rząd proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł. Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych, które związane są z ustawą o pomocy społecznej." Propozycja rządu zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego.