Wyjazd do pracy za granicą – jak się przygotować?

Wakacje, które już za progiem, to doskonały okres, aby w czasie krótkiego, kilkutygodniowego, zagranicznego wyjazdu podreperować domowy budżet. Dla młodych ludzi może być to z kolei ekscytujące doświadczenie. Niezależnie od tego, z jakich powodów chcemy wyjechać, zawsze warto dobrze się przygotować. Najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób, które planują wyjechać po raz pierwszy, jest zgłoszenie się do agencji pośrednictwa pracy. Nie tylko pomoże ona w znalezieniu najlepszej oferty, ale też zajmie się wszelkimi formalnościami i dokładnie wyjaśni, jak przygotować się do wyjazdu.

Wyjazdy do pracy za granicą możemy organizować sami lub skorzystać z pomocy Agencji pośrednictwa pracy. Jest to zdecydowanie lepsza i bezpieczniejsza opcja, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia. Znajdzie i zweryfikuje ona najlepszą ofertę pracy, pracodawcę oraz pomoże we wszystkich kwestiach formalnych. Agencje zwykle zapewniają również mieszkanie, pomagają skoordynować transport i gwarantują wsparcie na miejscu. Ich rola nie kończy się więc tylko na znalezieniu pracy.

Niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy z pomocą Agencji, czy na własną rękę jest kilka kwestii o których warto pamiętać.

Dokumenty

Po pierwsze dokumenty - paszport czy dowód osobisty muszą być aktualne. Jeśli korzystamy ze wsparcia Agencji, to ona zajmuje się wszelkimi formalnościami, legalizuje pobyt i wszelkie kwestie związane z płatnościami i rozliczeniami z pracodawcą.

Badania

Kolejna kwestia to badania. W przypadku niektórych zawodów są one wymagane. Dotyczy to szczególnie osób, które chcą podjąć pracę w sektorze medycznym lub będą miały kontakt z żywnością. Również w tym przypadku Agencja jest bardzo pomocna – informuje o tego rodzaju wymaganiach, przygotowuje listę niezbędnych badań i organizuje je.

Finanse

Do wyjazdu warto również przygotować się finansowo i zabezpieczyć odpowiednią ilość gotówki. Będzie ona niezbędna na pokrycie kosztów życia, tj. wyżywienie i ewentualne nieprzewidziane wydatki w pierwszych tygodniach po przyjeździe. W przypadku wyjazdu z Agencją nie musimy martwić się o zakwaterowanie, które jest przez nią gwarantowane i opłacane.

Gdzie do pracy za granicą?

Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej możliwości, jeśli chodzi o znalezienie pracy są bardzo szerokie. Od lat naturalnym i częstym kierunkiem wyjazdów są Niemcy. Wynika to między innymi z bliskości, zarówno kulturowej i geograficznej, ale też atrakcyjnych warunków pracy i wynagrodzenia. My jako Agencja mamy duże doświadczenie we współpracy z firmami z Niemiec, które oferują sprawdzone oferty na bardzo dobrych warunkach. Nasi partnerzy poszukują najczęściej pracowników fizycznych, w rolnictwie, na budowach. Mamy również wiele ofert, jeśli chodzi o pracę w magazynach czy na produkcji. W sezonie letnim częstym kierunkiem wyjazdów są też Włochy, Grecja czy Hiszpania.



W tych krajach najczęściej poszukiwane są osoby do pracy w hotelarstwie czy gastronomii. Tu często liczy się doświadczenie, znajomość języków, zwłaszcza, jeśli chodzi o pracę np. w restauracji. Warto też pamiętać o badaniach, które są niezbędne.

Stawki wynagrodzenia

Stawki za pracę za granicą różnią się w zależności od kraju, branży, rodzaju zajęcia. Najczęściej ustalane są na podstawie lokalnych przepisów dotyczących płacy minimalnej i standardów zatrudnienia. Pracownicy sezonowi najczęściej otrzymują stawki godzinowe, które przed wyjazdem są im dokładnie przedstawiane i omawiane przez pracownika Agencji. My jako pośrednicy zawsze weryfikujemy warunki pracy, dbamy, aby wszystko przebiegało zgodnie procedurami i staramy się negocjować lepsze wynagrodzenie, co jest trudniejsze dla osób, które decydują się wyjechać same.

Urszula Rzaska, Dyrektor Operacyjny w Matchmaker Sp. z o.o.