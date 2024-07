Zasiłek pogrzebowy 2024 i 2025 r.

Resort pracy skierował do konsultacji publicznych projekt dotyczący zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. W opinii ministerstwa finansów podwyżka tego zasiłku może w przyszłości rodzić napięcia budżetowe.

rozwiń >

Czym jest zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem przysługującym w przypadku poniesienia kosztów pogrzebu. Zasiłek przysługuje członkom rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, lub osobie obcej, pod warunkiem, że pokryła koszty pogrzebu. Należy pamiętać, że członkami rodziny są: małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

REKLAMA

Zasiłek pogrzebowy - kwota

Na ten moment zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebowych w wysokości 4 tys. zł, a innym osobom i podmiotom upoważnionym do zasiłku pogrzebowego – do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł. W przypadku, gdy koszty zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę, bądź więcej niż jeden podmiot, zasiłek ten jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Kwota zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tys. zł obowiązuje od 1 marca 2021 r.

Zasiłek pogrzebowy - dokumenty

By otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciło się koszty pogrzebu. Należy przekazać do ZUS następujące dokumenty: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12), akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu ( w przypadku złożenia oryginałów w banku, wystarczą kopie rachunków potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałem), dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zasiłek pogrzebowy 2025 r.

REKLAMA

W maju b.r. w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w którym zaproponowano podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł oraz objęcie tego świadczenia mechanizmem waloryzacji. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że podwyższenie tej kwoty o 75 proc. dalej może nie pokrywać wszystkich kosztów związanych z pogrzebem, ale znacznie zmniejszy obciążenie finansowe osób pokrywających koszt pogrzebu. W projekcie wskazano także, że wysokość zasiłku pogrzebowego w okresie przejściowym będzie uzależniona od daty śmierci osoby, po której zasiłek ten przysługuje, a zasiłek w wyższej kwocie będzie przysługiwał, jeżeli śmierć nastąpiła nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ustawy.

W projekcie znalazło się także uszczegółowienie przesłanki przyznawania obecnie funkcjonującego zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia jakim jest pogrzeb. Zasiłek celowy nie ma charakteru roszczeniowego i jest przyznawany w ramach uznania administracyjnego zarówno w zakresie przyznania prawa jak i wysokości, a proponowane w projekcie rozwiązanie umożliwi gminom przyznanie zasiłku z tego tytułu zarówno osobom spełniającym kryterium dochodowe, jak i go nie spełniającym, tzn. osobom samotnie gospodarującym lub osobom w rodzinie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Finansowanie zasiłku pogrzebowego

Podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego finansowane ma być z tych samych źródeł, z których finansowane są zasiłki pogrzebowe. Tj. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (fundusz rentowy) w przypadku zasiłków pogrzebowych z powszechnego ubezpieczenia społecznego, z Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego rolników, z Funduszu Pracy w przypadku zasiłków pogrzebowych dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne i członków ich rodzin, z budżetu państwa w przypadku zasiłków pogrzebowych z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób pobierających rentę socjalną, z Funduszu Solidarnościowego w przypadku rencistów socjalnych. Autorzy projektu szacują, że koszt podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego z obecnie obowiązującej kwoty 4 tys. do 7 tys. wyniesie ponad 2 mld zł w skali roku.

Opinia MF do podwyżki zasiłku pogrzebowego

W opinii Ministerstwa Finansów podwyżka zasiłku pogrzebowego może w przyszłości rodzic napięcia budżetowe. "Należy mieć na uwadze, że proponowane zmiany zwiększają poziom wydatków sztywnych sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wzrost udziału wydatków sztywnych ma negatywny wpływ na elastyczność polityki fiskalnej i może w przyszłości rodzić napięcia przy konstrukcji budżetu państwa (konieczność spełnienia ograniczeń wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej)" - napisało MF w opinii.