Wypłaty z tytułu renty wdowiej od 1 lipca 2025 r. Rząd przedstawił swoje warunki

We wtorek, 23 lipca Rada Ministrów przyjęła kierunkowe stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającej rentę wdowią. Wsparcie osoby starszej po stracie małżonka było wpisane w umowie Koalicji 15 października. Rząd poprze obywatelski projekt z pewnymi zastrzeżeniami.

Rada Ministrów poprze obywatelski projekt wprowadzający tzw. rentę wdowią. Obywatelski projekt ws. jej wprowadzenia powstał z inicjatywy ponad 20 organizacji. Dotyczy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Renta wdowia zdaniem autorów projektu ma gwarantować godne warunki życia seniorom po śmierci ich współmałżonków.

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy ws. renty wdowiej

Zdaniem rządu jest to krok w stronę poprawy jakości życia seniorów po stracie współmałżonka. Kiedy małżonkowie żyją razem, mogą pokrywać wspólne wydatki z dwóch emerytur. Po śmierci jednego z nich, senior często staje przed poważnymi problemami finansowymi. To rozwiązanie nie zrekompensuje straty bliskiej osoby, ale pomoże przetrwać finansowo najtrudniejsze momenty - powiedział podczas konferencji po Radzie Ministrów premier Donald Tusk. Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że śmierć bliskiej osoby jest nie tylko tragedią osobistą, ale często także staje się tragedią lub zagrożeniem ekonomicznym. Kiedy znika druga osoba, nie znika połowa kosztów utrzymania mieszkania, domu, konieczność opłacenia czynszu czy rachunków - tłumaczyła.

Wypłata renty wdowiej w 2025 r.

Rząd chce, by projekt wprowadzający rentę wdowią wszedł w życie od 1 stycznia 2025 r. Wypłaty z tego tytułu rozpoczęłyby się 1 lipca 2025 r. Rada Ministrów w opublikowanym komunikacie wskazała, że chodzi o czas, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także inne organy emerytalno-rentowe mogły przygotować się odpowiednio do wykonywania swoich zadań z tego zakresu.

Model kroczący zaproponowany przez RM

Rada Ministrów we wtorkowym stanowisku przyjęła model kroczący, który zdaniem rządu jednocześnie uwzględni możliwości finansowe budżetu państwa, a z drugiej strony uwzględni potrzebę realizacji celów projektu. W ocenie rządu najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest następująca propozycja.

Ważne od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku wypłata drugiego świadczenia w wysokości 15 proc.

roku do roku wypłata drugiego świadczenia w wysokości od 1 stycznia 2027 roku wypłata drugiego świadczenia w wysokości 25 proc.

Wskaźnik wysokości świadczeń w zbiegu ma zostać poddany weryfikacji w 2028 r. W komunikacie wskazano także skutki finansowe wejście w życie projektu renty wdowiej. W 2025 r. byłoby to od 3,2 mld zł do 4,2 mld zł, w 2026 r. od 6,7 mld zł do 9 mld zł, a w 2027 r. od 11,9 mld zł do 15,8 mld zł. Rozbieżność wynika z tego, ilu potencjalnych beneficjentów skorzystałoby z tego uprawnienia ( 75 proc., czy 100 proc.).

Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej - wniesiony do Sejmu RP 20 listopada 2023 r. zakłada dwa rozwiązania. Aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, bądź pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku oraz 50 proc. swojego świadczenia.

Model kroczący zaproponowany przez autorów projektu zakłada, by na początku dodatkowe świadczenie było wypłacane w wysokości 15 proc., a następnie w wysokości 20 proc., by docelowo dojść do pułapu 50 proc. Należy pamiętać, że obecnie w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia.

Co dalej z rentą wdowią?

W najbliższy czwartek, tj. 25 lipca Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Z harmonogramu obrad Sejmu wynika, że zostanie zaprezentowane sprawozdanie z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, po którym nastąpią 5 min. oświadczenia w imieniu klubów oraz 3 min. oświadczenia w imieniu koła.