Zasiłek opiekuńczy 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Zasiłek opiekuńczy 2024 i 2025 r. Wypłacany jest w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Sprawdź, kto może z niego skorzystać, jak wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jaka jest jego wysokość, a także przez jaki czas można pobierać zasiłek opiekuńczy.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje rodzicom, w przypadku, gdy nie mogą wykonywać swojej pracy i muszą opiekować się :

Dzieckiem do lat 8, w przypadku : Nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko Konieczności izolacji dziecka spowodowanego podejrzeniem nosicielstwa choroby zakaźnej Choroby niani, pod warunkiem, że została z nią zawarta umowa uaktywniająca Choroby opiekuna dziennego, który powinien opiekować się dzieckiem Porodu lub choroby małżonka/ rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwiają tą opiekę Pobytu w szpitalu lub innej placówce leczniczej małżonka/rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem

: Dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18 , które ma wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w przypadku choroby lub porodu małżonka/rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę nad dzieckiem, a także w przypadku pobytu małżonka/rodzica dziecka w szpitalu lub innej placówce leczniczej.

, które ma wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w przypadku choroby lub porodu małżonka/rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę nad dzieckiem, a także w przypadku pobytu małżonka/rodzica dziecka w szpitalu lub innej placówce leczniczej. Ponadto, zasiłek opiekuńczy można pobierać w przypadku chorego dziecka, chorego dziecka z niepełnosprawnością, które nie ukończyło lat 18, a także na innych chorych członków rodziny.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, z tytułu:

bycia pracownikiem;

pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o oświadczenie usług, uaktywniającej;

wykonywania pracy nakładczej;

bycia członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;

pracy odpłatnej na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywa się karę pozbawienia wolności, bądź jest się tymczasowo aresztowanym;

prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy z taką osobą;

bycia duchownym;

odbywania służby zastępczej.

Jak wystąpić o zasiłek opiekuńczy?

W przypadku opieki nad chorym dzieckiem, bądź chorym innym członkiem rodziny, należy udać się po zwolnienie lekarskie. Następnie, należy wypełnić i złożyć wniosek Z-15A w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, Z-15B w przypadku opieki nad innym (niż dziecko) chorym członkiem rodziny. Warto sprawdzić na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jakie dokumenty należy przygotować w innych przypadkach, niż choroba. Dla przykładu, w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia żłobka należy napisać oświadczenie.

Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego?

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Należy pamiętać, że wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

Ile można pobierać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym. Przysługuje przez maksymalnie 14 dni kalendarzowych w przypadku opieki nad dzieckiem starszym niż 14 lat, bądź innym chorym członkiem rodziny. Przysługuje do 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym pomiędzy 14 a 18 r.ż., bądź dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18, w przypadku, gdy z powodu choroby, porodu bądź pobytu w szpitalu małżonka/rodzica dziecka, nie możne on opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.