W maju w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt MRPiPS zwiększający zasiłek pogrzebowy. Od 1 marca 2011 r. kwota zasiłku jest stała i wynosi 4 tys. zł. Czy zmieni się w 2025 r.? Znamy rekomendacje ministerstwa finansów dotyczące zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku poniesienia kosztów pogrzebu. Zasiłek ten przysługuje członkom rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, lub osobie obcej, pod warunkiem, że pokryła koszty pogrzebu. Członkami rodziny są: małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice, ojczym, macocha, osoba przysposabiająca, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy: kwota

Na ten moment zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebowych w wysokości 4 tys. zł, a innym osobom i podmiotom upoważnionym do zasiłku pogrzebowego – do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł. W przypadku, gdy koszty zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę, bądź więcej niż jeden podmiot, zasiłek ten jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Kwota zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tys. zł obowiązuje od 1 marca 2021

Zasiłek pogrzebowy 2025 r. Czy szykują się zmiany?

W maju 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w którym zaproponowano podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł oraz objęcie tego świadczenia mechanizmem waloryzacji. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że podwyższenie tej kwoty o 75 proc. dalej może nie pokrywać wszystkich kosztów związanych z pogrzebem, ale znacznie zmniejszy obciążenie finansowe osób pokrywających koszt pogrzebu. W projekcie wskazano także, że wysokość zasiłku pogrzebowego w okresie przejściowym będzie uzależniona od daty śmierci osoby, po której zasiłek ten przysługuje, a zasiłek w wyższej kwocie będzie przysługiwał, jeżeli śmierć nastąpiła nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ustawy.

Uszczegółowiono także przesłankę przyznawania obecnie funkcjonującego zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia jakim jest pogrzeb. Zasiłek celowy nie ma charakteru roszczeniowego i jest przyznawany w ramach uznania administracyjnego zarówno w zakresie przyznania prawa jak i wysokości, a proponowane w projekcie rozwiązanie umożliwi gminom przyznanie zasiłku z tego tytułu zarówno osobom spełniającym kryterium dochodowe, jak i go nie spełniającym, tzn. osobom samotnie gospodarującym lub osobom w rodzinie.

Ministerstwo finansów krytycznie o projekcie dotyczącym zasiłku pogrzebowego.

2 sierpnia 2024 r. Minister Finansów zwrócił uwagę, że zgodnie z deklaracją zawartą w "100 Konkretach na pierwsze 100 dni rządów", wysokość zasiłku pogrzebowego powinna być podwyższona od lipca 2024 r. maksymalnie do kwoty 6450 zł.

Wskazał, że proponowana w nowelizacji kwota jest wyższa od wyżej wymienionej o 550 zł i wynosi 7 tys. zł. Zwracam uwagę, że podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego z 6450 zł do 7000 zł, tj. o 550 zł oraz coroczna waloryzacja zasiłku to dodatkowy koszt w wysokości 7,4 mld zł (w latach 2024-2033) – napisano w piśmie do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Zasiłek pogrzebowy w wysokości 6450 zł, brak waloryzacji, brak zasiłku celowego

Minister Finansów zarekomendował przyjęcie kwoty zasiłku pogrzebowego odpowiadającej wysokości 6450 zł bez mechanizmu waloryzacji. W ocenie resortu wprowadzenie zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia, jakim jest pogrzeb, nie znajduje uzasadnienia ze względu na obciążenie dodatkowymi kosztami jednostek samorządu terytorialnego.