7 tys. zł czy 6 450 zł zasiłku pogrzebowego od 2025 r.? Ostateczna decyzja prawdopodobnie we wrześniu

Resort rodziny stoi na stanowisku, że wysokość zasiłku pogrzebowego powinna być podwyższona do 7 tys. zł. Co z propozycją ministra finansów, który stoi na stanowisku, że zasiłek pogrzebowy powinien wynosić 6 tys. 450 zł? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował, że ostateczną decyzję poznamy najprawdopodobniej we wrześniu.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu. Obecnie wynosi 4 tys. Trwają prace nad zwiększeniem tego świadczenia.

7 tys. zł czy 6 450 zł zasiłku pogrzebowego od 2025 r.? Padła ważna data

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski w piątek, 16 sierpnia, w rozmowie z PAP poinformował, że resort jest już po konsultacjach związanych z podwyższeniem zasiłku pogrzebowego do kwoty 7 tys. zł. Dodał, że resort rodziny chciałby, by rządowe prace nad zwiększeniem tego świadczenia zakończyły się w ciągu kilku najbliższych tygodni. jego zdaniem może to być jeszcze we wrześniu tego roku. Myślę, że datą realną, w której projekt mógłby opuścić rząd jest wrzesień tego roku. Bardzo chcielibyśmy, aby te nowe zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego (...) weszły w życie w przyszłym roku - powiedział wiceminister Gajewski. Zaznaczył jednak, ze ostateczna decyzja związana z wysokością tego świadczenia jeszcze nie zapadła. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na Komitecie Stałym Rady Ministrów i na Radzie Ministrów.

7 tys. zasiłku pogrzebowego od 2025 r.

Wiceminister przekazał, że propozycja resortu wynika z potrzeb społecznych. Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki i Społecznej wskazuje wyraźnie: proponujemy podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Ta decyzja nie jest decyzją arbitralną, nie jest decyzją uznaniową, tylko jest propozycją, którą oparliśmy o rzetelne analizy ekonomiczne kosztów pogrzebu z uwzględnieniem zróżnicowania tych kosztów, zarówno jeśli chodzi o regiony, jak i wielkość miejscowości, w której taki pogrzeb jest przeprowadzany – powiedział Gajewski. Dodał także, że MRPiPS stoi na stanowisku, że zasiłek pogrzebowy powinien być waloryzowany, by zapobiec sytuacji, w której wzrost cen sprawi, że ludzie będą mieli problem ze sfinansowaniem kosztów pogrzebu.

6 450 zł zasiłku pogrzebowego od 2025 r.

Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego kwota zasiłku pogrzebowego powinna wynosić 6 450 zł. Ponadto, w jego ocenie, nie ma potrzeby, by świadczenie to było waloryzowane. Jeszcze w uwagach do projektu, 2 sierpnia, zarekomendował przyjęcie kwoty zasiłku pogrzebowego odpowiadającej wysokości 6450 zł bez mechanizmu waloryzacji.

