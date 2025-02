Zasiłek pielęgnacyjny 2026 r. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r.? Ile wyniesie zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r.? Kto może wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny? Komu przysługuje? Kiedy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny? Czy można pobierać równolegle zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?

Osoby potrzebujące opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji mogą wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny, by otrzymać dodatkowe pieniądze na częściowe pokrycie wydatków. Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych. Przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie. Nie należy go mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym lub z dodatkiem pielęgnacyjnym.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnym dzieciom,

osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 r.ż., w przypadku gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 r.ż., w przypadku gdy legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r.ż.,

osobom powyżej 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 r.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego co trzy lata podlega weryfikacji. Podczas weryfikacji uwzględniany jest wynik badań progu wsparcia dochodowego rodziny, który bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja wysokości tego świadczenia odbyła się w 2024 r. Wtedy też ustalono, że wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie wzrośnie. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna wskazano, że od 1 listopada 2024 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w dalszym ciągu będzie wynosiła 215,84 zł. W związku z tym, że weryfikacja wysokości zasiłku pielęgnacyjnego odbywa się co trzy lata, oznacza to, że najbliższa weryfikacja odbędzie się dopiero w 2027 r. Oznacza to, że w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny w dalszym ciągu będzie wynosił 215,84 zł.

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

By otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć jak najszybciej. Powinno się go złożyć w terminie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony po trzech miesiącach od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zasiłek ten będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, a nie od daty wydania orzeczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest najczęściej na czas nieokreślony. Jednakże może zostać przyznany na czas określony. Wszystko zależy od tego, czy decyzja dotycząca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności została wydana na czas określony.

Do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności dziecka albo

dziecka albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ;

; akt urodzenia dziecka (przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka)

Osoby powyżej 75 r.ż. nie muszą dołączać powyższych dokumentów.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przysługiwał osobom, które zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Nie będzie przysługiwał także w przypadku, gdy członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Należy pamiętać, że nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. W przypadku, gdy dana osoba upoważniona jest do pobierania dodatku pielęgnacyjnego, nie może pobierać zasiłku pielęgnacyjnego. Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego. Pomniejszenie zostanie uznane jako zwrot świadczeń nienależnie pobranych.