W piątek, 9 maja 2025 r. w siedzibie resortu rodziny odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania rozwiązań w zakresie wsparcia rodziców doświadczających utraty ciąży oraz śmierci dziecka tuż po urodzeniu. Chodzi o projekty rozporządzeń przygotowywanych przez MRPiPS mające na celu ułatwienie dostępu do wsparcia i świadczeń dla rodzin mierzących się z bólem po stracie.

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, rodzice muszą przedstawić akt urodzenia dziecka. Dokument ten może zostać wystawiony wyłącznie wtedy, gdy znana jest płeć dziecka — co w niektórych przypadkach wymaga przeprowadzenia kosztownych i inwazyjnych badań genetycznych. Bez tego formalnego potwierdzenia rodzice są pozbawieni zarówno świadczeń finansowych, jak i prawa do urlopu macierzyńskiego. Podobne bariery pojawiają się przy staraniach o zasiłek pogrzebowy. Nawet w najbardziej bolesnych okolicznościach system zmusza rodziców do udowadniania swojej straty.

Wsparcie dla rodziców po urodzeniu martwego dziecka. MRPiPS zapowiada zmiany w przyznawaniu zasiłków: macierzyńskiego i pogrzebowego

Resort rodziny pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu likwidację skomplikowanych barier administracyjnych. Jedno z proponowanych rozporządzeń wprowadzi zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących dokumentów wymaganych do przyznania przyznania zasiłków z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa, w przypadkach martwego urodzenia, niezależnie od długości trwania ciąży.

Do uzyskania zasiłku macierzyńskiego, w przypadku braku aktu urodzenia ma wystarczyć zaświadczenie lekarza lub położnej o martwym urodzeniu. Zaświadczenie to ma być wydawanej na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej ciążę.

W obliczu tak bolesnej straty, rodzice potrzebują przede wszystkim wsparcia, a nie kolejnych barier administracyjnych. Państwo powinno być w tych momentach blisko ludzi – powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Naszym celem jest to, by przepisy były bardziej wrażliwe na ludzkie doświadczenie i nie pogłębiały cierpienia. Każdego roku w Polsce dochodzi do strat ok. 30 tys. potwierdzonych medycznie ciąż. Przeżywający żałobę rodzice zasługują na wsparcie, niestety obowiązujące dzisiaj przepisy mnożą formalności - dodała.

Zespół ds. martwych urodzeń pracuje także nad zmianami, które mają uprościć procedurę przyznawania zasiłku pogrzebowego. Chodzi o to, by rodzice, którzy zdecydują się na pochówek - niezależnie od czasu trwania ciąży - będą mogli otrzymać zasiłek pogrzebowy, bez konieczności wykonywania badań genetycznych.

MRPiPS prowadzi prekonsultacje

Obecnie trwają prekonsultacje z partnerami społecznymi dotyczące treści rozporządzeń. Po ich zakończeniu, rozpocznie się etap konsultacji międzyresortowych oraz publicznych. W pracach nad projektem biorą udział przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, w tym Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do zespołu zaproszono również organizacje pozarządowe wspierające osoby doświadczające poronienia lub śmierci dziecka, by zagwarantować, że nowe przepisy będą odpowiadać realnym potrzebom rodzin.